Darts-WM vom 15. Dezember 2022 bis 3. Januar 2023

Darts-WM-Finale 2026 jetzt live: Luke Littler vs. Gian van Veen – TV-Übertragung, Gratis-Stream und Liveticker

  • Aktualisiert: 03.01.2026
  • 21:53 Uhr
  • ran.de

Das Finale der Darts-WM 2026 steht an. Titelverteidiger Luke Littler trifft auf Gian van Veen. Hier findet ihr alles zur TV-Übertragung und die wichtigsten Informationen.

Das Darts-WM-Finale 2026 steigt am Samstag, 3. Januar 2026 im legendären Alexandra Palace in London. Der Sieger der PDC Darts-Weltmeisterschaft 2025/26 erhält nicht nur die Sid Waddell Trophy, sondern auch ein Rekordpreisgeld von 1 Million Pfund – bei einem Gesamtpreisgeld von 5 Millionen Pfund.

3rd January 2025, Alexandra Palace, London, England; 2024 25 PDC Paddy Power World Darts Championships Final Day 16; Luke Littler lifts the PDC World Championship, WM, Weltmeisterschaft trophy afte...

Darts-WM-Finale 2026 LIVE im Stream auf Joyn!

Das Endspiel am Samstag ab 21:15 Uhr live im Stream.

Titelverteidiger Luke Littler steht wieder im Endspiel und gilt als Top-Favorit, doch Überraschungen wie der starke Auftritt von Gian van Veen (der Luke Humphries ausschaltete) oder die Rückkehr von Gary Anderson machen das Finale unberechenbar.

Wann findet das Finale der Darts-WM 2026 heute statt?

Am 3. Januar 2026 findet das Finale der Darts-WM in London im Alexandra Palace statt. Auch die Uhrzeit steht fest: Start ist um 21:15 Uhr deutscher Zeit.

Darts-WM live: Wer spielt das Finale 2026?

Im Endspiel der Weltmeisterschaft trifft Titelverteidiger Luke Littler auf Gian van Veen.

Der Engländer Littler marschierte souverän durchs Turnier und gewann auch sein Halbfinale gegen Martin-Schindler-Bezwinger Ryan Searle deutlich mit 6:1.

Deutlich mehr schwitzen musste der Niederländer van Veen. Der Europameister bezwang Ex-Weltmeister Gary Anderson in einem denkwürdigen Semifinale mit 6:3.

PDC Weltmeisterschaft
03.01.2026
21:21
Luke Littler
L. Littler
England
4:1
4
2
3
3
3
3
1
3
2
1
0
1
Gestartet
Niederlande
G. van Veen
Gian van Veen
Darts-WM-Finale, Modus: Wie viele Legs braucht der Sieger?

Das Endspiel wird im Modus Best of 13 Sets ausgetragen – ein langer Kampf, der stundenlang für Hochspannung sorgen kann.

Wer ist aktueller Darts-Weltmeister?

Titelverteidiger ist Luke Littler, genannt "The Nuke". Er gewann im Finale 2025 gegen Michael van Gerwen und holte seinen ersten WM-Titel. Das Endspiel 2026 ist bereits das dritte WM-Finale für den 18-Jährigen.

Darts-WM: "Du geiles Stück DNA" - Fans feiern van Veen und Anderson

Wer überträgt das Finale der Darts-WM heute live im Free-TV?

Das Darts-WM-Finale  2026 wird in Deutschland im Free-TV von Sport 1 übertragen.

Wer zeigt das Endspiel der Darts-WM 2026 im Livestream?

Via Joyn könnt ihr die Sport1-Übertragung des Endspiels kostenlos  im Livestream verfolgen. Ebenso zeigt der kostenpflichtige Streaming-Dienst DAZN die Darts-WM 2026.

Wie hoch ist das Preisgeld für das WM-Finale 2026?

Insgesamt werden an die 96 Teilnehmer an der Darts-WM 2026 5 Millionen Pfund Preisgelder ausgeschüttet. Der neue Weltmeister erhält eine Million Pfund. Der Vizeweltmeister erhält 400.000 Pfund. (Umgerechnet in Euro: rund 1,15 Mio. Euro bzw. rund 460.00 Euro).

Auch interessant: Finale der Darts-WM 2026: Gian van Veen heißt offiziell ganz anders

