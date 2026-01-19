Für Niko Springer war die Darts-WM 2026 eine einzige Enttäuschung. Nach seinem Erstrunden-Aus in London blickte er in einem Interview jetzt emotional zurück.

Vor der Darts-WM 2026 galt Niko Springer als einer der großen deutschen Hoffnungsträger. Im Jahr 2025 hatte er sich auf der Tour mit tollem Scoring und starken Leistungen einen Namen gemacht, doch dann schied er bei der WM im Alexandra Palace von London gleich in der ersten Runde gegen Underdog Joe Comito aus.

Eine herbe Enttäuschung für den 25-Jährigen, die nachhaltig an ihm nagte, wie er jetzt verriet. "Tatsächlich verlief der Start ins neue Jahr etwas schleppend. Ich habe nach der WM ein kleines Tief gehabt. Natürlich war es ein Schock. Die Vorbereitung auf die WM lief ganz okay", sagte er im Interview mit dem "Wiesbadener Kurier".

Vom Darts hatte er nach der Niederlage erst einmal genug. "Ich wollte eine Weile nichts mit Pfeilen zu tun haben und habe sieben, acht Tage lang keine Pfeile angerührt", sagte er. Statt mit seinem Bruder Felix zu trainieren, verabschiedete sich Springer in einen Kurzurlaub nach Frankreich, um den Kopf freizubekommen.