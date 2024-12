WM-Debütant Niko Springer schlägt sich gegen Scott Williams gut, scheidet aber gegen den letztjährigen Halbfinalisten doch aus. Ein ehemaliger Weltmeister erlebt einen bitteren Abend.

Nach dem Aus von Gabriel Clemens ist nun mit Niko Springer der nächste deutsche Darts-Profis an seiner Auftakthürde bei der Weltmeisterschaft gescheitert.

Der starke Debütant Springer unterlag Scott Williams im Londoner Ally Pally nach großem Kampf 1:3.

Debütant Springer spielte am oberen Limit seiner Möglichkeiten, bereitete dem Vorjahres-Halbfinalisten Williams von Anfang an Probleme und ging mit 1:0 in Führung.

Doch "Shaggy" ließ sich nicht beirren und drehte die hochklassige Partie zu seinen Gunsten. Beim Stand von 1:2 verpasste Springer das Finish zum Ausgleich und gewährte dem Engländer somit den Sieg.

Mit 98,92 im Durchschnitt und sieben 180ern verkaufte sich der "Meenzer Bub" aber sehr teuer.

In der zweiten Runde wird Williams nun auf Rob Cross treffen.