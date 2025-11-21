Ab 11. Dezember fliegen wieder die Pfeile bei der Darts-WM 2026. Schon am 24. November gibt es die Auslosung der Darts-WM. ran hat für euch alle wichtigen Informationen gesammelt.

Am Montag, 24. November, wird es für die Darts-Welt spannend. Dann gibt es die Auslosung zur Darts-WM 2026 (11. Dezember 2025 bis 3. Januar 2026).

Zwischen dem 11. Dezember 2025 und dem 3. Januar 2026 treten im Alexandra Palace erstmals in der Geschichte 128 Spieler bei einer Darts-WM an. Gesucht wird der neue Champion. Verteidigt Jungstar Luke Littler seinen WM-Titel?

Mit Martin Schindler, Ricardo Pietreczko, Gabriel Clemens, Niko Springer, Lukas Wenig, Max Hopp, Arno Merk und Dominik Grüllich gehen auch acht deutsche Darts-Profis bei der WM 2026 an den Start - so viele wie nie zuvor.

Zudem sind mit Beau Greaves, Lisa Ashton, Fallon Sherrock, Noa-Lynn van Leuven und Gemma Hayter erstmals fünf Frauen für die Darts-WM qualifiziert. Der bisherige Rekord lag bei drei Teilnehmerinnen.

ran fasst die wichtigsten Informationen zur Auslosung der Darts-WM 2026 zusammen.