Darts-WM im Ally Pally

Darts-WM 2026 im Free-TV, Joyn-Livestream und Ticker - alle Informationen im Überblick

  • Aktualisiert: 09.12.2025
  • 08:32 Uhr
  • ran.de

Die Darts-Weltmeisterschaft 2026 steht an. ran hat alle Informationen zum Highlight des Jahres zusammengefasst.

Die Darts-WM 2026 rückt immer näher. Ab dem 11. Dezember fliegen im berühmten Alexandra Palace erneut die Pfeile.

Rund drei Wochen kämpfen insgesamt 128 Spieler um den größten Titel im Darts-Sport. Als großer Favorit geht natürlich erneut Superstar Luke Littler in das Turnier. Der 18-Jährige strebt eine Titelverteidigung an, muss dafür aber wohl sein absolutes "A-Game" abrufen.

3rd January 2025, Alexandra Palace, London, England; 2024 25 PDC Paddy Power World Darts Championships Final Day 16; Luke Littler lifts the PDC World Championship, WM, Weltmeisterschaft trophy afte...

Darts-WM 2026 ab dem 11.12.: Alle Sessions LIVE im Stream auf Joyn!

Verfolge alle Sessions der Darts-WM 2026 im Livestream auf Joyn.

Mit Luke Humphries, Michael van Gerwen, Stephen Bunting und Co. gibt es gleich mehrere Anwärter auf den Titel.

Mit von der Partie sind auch acht Deutsche - Rekord! Die wohl besten Aussichten auf einen tiefen Run hat dabei Martin Schindler. "The Wall" ist an Position 13 gesetzt und will nun endlich auch bei der WM auftrumpfen.

ran hat alle Infos rund um die WM 2026 zusammengefasst.

Wann startet die Darts-WM 2026 und wie sieht der Spielplan aus?

Die PDC World Darts Championship startete am 11. Dezember 2025 in London. Über die Weihnachtsfeiertage und am 31. Dezember wird dann auch im Alexandra Palace pausiert. Das Turnier endet mit dem Finale am 3. Januar, bei dem der neue Weltmeister gekürt wird.

Startdatum: Donnerstag, 11. Dezember 2025

Weihnachtspause: 24., 25. & 26. Dezember 2025 (keine Spiele)

Silvesterpause: 31. Dezember 2025 (keine Spiele)

Finale: Samstag, 3. Januar 2026, 21 Uhr

Den kompletten Spielplan der Darts-WM 2026 gibt's auch auf ran.de.

PDC Weltmeisterschaft
11.12.2025
20:00
Kim Huybrechts
K. Huybrechts
Belgien
-:-
0
0
Deutschland
A. Merk
Arno Merk
11.12.2025
21:00
Michael Smith
M. Smith
England
-:-
0
0
England
L. Ashton
Lisa Ashton
11.12.2025
22:00
Luke Littler
L. Littler
England
-:-
0
0
Litauen
D. Labanauskas
Darius Labanauskas
11.12.2025
23:00
Madars Razma
M. Razma
Lettland
-:-
0
0
Niederlande
J.van den Herik
Jamai van den Herik
12.12.2025
13:30
Niels Zonneveld
N. Zonneveld
Niederlande
-:-
0
0
Neuseeland
H. Puha
Haupai Puha
12.12.2025
14:30
Ian White
I. White
England
-:-
0
0
England
M. King
Mervyn King
12.12.2025
15:30
Ryan Searle
R. Searle
England
-:-
0
0
Niederlande
C. Landman
Chris Landman
12.12.2025
16:30
Rob Cross
R. Cross
England
-:-
0
0
Norwegen
C. Dekker
Cor Dekker
12.12.2025
20:00
Ross Smith
R. Smith
England
-:-
0
0
Schweden
A. Harrysson
Andreas Harrysson
12.12.2025
21:00
Ricky Evans
R. Evans
England
-:-
0
0
Hongkong
M. Leung
Man Lok Leung
12.12.2025
22:00
Gian van Veen
G. van Veen
Niederlande
-:-
0
0
Spanien
C.Reyes
Cristo Reyes
12.12.2025
23:00
Damon Heta
D. Heta
Australien
-:-
0
0
Irland
S. Lennon
Steve Lennon
13.12.2025
13:30
Mario Vandenbogaerde
M. Vandenbogae.
Belgien
-:-
0
0
Wales
D.Davies
David Davies
13.12.2025
14:30
Andrew Gilding
A. Gilding
England
-:-
0
0
England
C. Crabtree
Cameron Crabtree
13.12.2025
15:30
Luke Woodhouse
L. Woodhouse
England
-:-
0
0
Kroatien
B. Krčmar
Boris Krčmar
13.12.2025
16:30
Gary Anderson
G. Anderson
Schottland
-:-
0
0
England
A.Hunt
Adam Hunt
13.12.2025
20:00
Jeffrey de Graaf
J. de Graaf
Schweden
-:-
0
0
Singapur
P.Lim
Paul Lim
13.12.2025
21:00
Wessel Nijman
W. Nijman
Niederlande
-:-
0
0
Tschechien
K. Sedláček
Karel Sedláček
13.12.2025
22:00
Luke Humphries
L. Humphries
England
-:-
0
0
England
T. Evetts
Ted Evetts
13.12.2025
23:00
Gabriel Clemens
G. Clemens
Deutschland
-:-
0
0
USA
A. Spellman
Alex Spellman
14.12.2025
13:30
Ritchie Edhouse
R. Edhouse
England
-:-
0
0
Neuseeland
J.Tata
Jonathan Tata
14.12.2025
14:30
Dom Taylor
D. Taylor
England
-:-
0
0
Schweden
O. Lukasiak
Oskar Lukasiak
14.12.2025
15:30
Richard Veenstra
R. Veenstra
Niederlande
-:-
0
0
Indien
N. Kumar
Nitin Kumar
14.12.2025
16:30
Joe Cullen
J. Cullen
England
-:-
0
0
England
B. Brooks
Bradley Brooks
14.12.2025
20:00
Lukas Wenig
L. Wenig
Deutschland
-:-
0
0
Niederlande
W. Plaisier
Wesley Plaisier
14.12.2025
21:00
Dimitri van den Bergh
D. v. d. Bergh
Belgien
-:-
0
0
Schottland
D. Beveridge
Darren Beveridge
14.12.2025
22:00
Stephen Bunting
S. Bunting
England
-:-
0
0
Polen
S. Bialecki
Sebastian Bialecki
14.12.2025
23:00
James Hurrell
J. Hurrell
England
-:-
0
0
USA
S. Buntz
Stowe Buntz
15.12.2025
13:30
Brendan Dolan
B. Dolan
Nordirland
-:-
0
0
England
T. Dudeney
Tavis Dudeney
15.12.2025
14:30
Cameron Menzies
C. Menzies
Schottland
-:-
0
0
England
C. Manby
Charlie Manby
15.12.2025
15:30
Mensur Suljović
M. Suljović
Österreich
-:-
0
0
Kanada
D. Cameron
David Cameron
15.12.2025
16:30
Peter Wright
P. Wright
Schottland
-:-
0
0
Niederlande
N. van Leuven
Noa-Lynn van Leuven
15.12.2025
20:00
Martin Lukeman
M. Lukeman
England
-:-
0
0
Deutschland
M. Hopp
Max Hopp
15.12.2025
21:00
Dirk van Duijvenbode
D. v. Duijvenb.
Niederlande
-:-
0
0
Belgien
A. Baetens
Andy Baetens
15.12.2025
22:00
Jonny Clayton
J. Clayton
Wales
-:-
0
0
England
A. Lipscombe
Adam Lipscombe
15.12.2025
23:00
Connor Scutt
C. Scutt
England
-:-
0
0
Australien
S. Whitlock
Simon Whitlock
16.12.2025
13:30
Alan Soutar
A. Soutar
Schottland
-:-
0
0
Finnland
T. Harju
Teemu Harju
16.12.2025
14:30
Nick Kenny
N. Kenny
Wales
-:-
0
0
England
J.Hood
Justin Hood
16.12.2025
15:30
Scott Williams
S. Williams
England
-:-
0
0
Philippinen
P. Nebrida
Paolo Nebrida
16.12.2025
16:30
Chris Dobey
C. Dobey
England
-:-
0
0
China
X.C. Zong
Xiao Chen Zong
16.12.2025
20:00
Ricardo Pietreczko
R. Pietreczko
Deutschland
-:-
0
0
Portugal
J. de Sousa
José de Sousa
16.12.2025
21:00
Danny Noppert
D. Noppert
Niederlande
-:-
0
0
Niederlande
J. van d. Velde
Jurjen van der Velde
16.12.2025
22:00
Gerwyn Price
G. Price
Wales
-:-
0
0
Tschechien
A. Gawlas
Adam Gawlas
16.12.2025
23:00
Niko Springer
N. Springer
Deutschland
-:-
0
0
Australien
J. Comito
Joe Comito
17.12.2025
20:00
Matt Campbell
M. Campbell
Kanada
-:-
0
0
USA
A.Sevada
Adam Sevada
17.12.2025
21:00
Raymond van Barneveld
R. v. Barneveld
Niederlande
-:-
0
0
Schweiz
S. Bellmont
Stefan Bellmont
17.12.2025
22:00
James Wade
J. Wade
England
-:-
0
0
Japan
R. Azemoto
Ryusei Azemoto
17.12.2025
23:00
Martin Schindler
M. Schindler
Deutschland
-:-
0
0
England
S. Burton
Stephen Burton
18.12.2025
13:30
Callan Rydz
C. Rydz
England
-:-
0
0
Ungarn
P.Kovács
Patrik Kovács
18.12.2025
14:30
Thibault Tricole
T. Tricole
Frankreich
-:-
0
0
Japan
M.Sakai
Motomu Sakai
18.12.2025
15:30
Ryan Joyce
R. Joyce
England
-:-
0
0
England
O. Bates
Owen Bates
18.12.2025
16:30
Mike de Decker
M. de Decker
Belgien
-:-
0
0
Kenia
D.Munyua
David Munyua
18.12.2025
20:00
Jermaine Wattimena
J. Wattimena
Niederlande
-:-
0
0
Deutschland
D. Grüllich
Dominik Grüllich
18.12.2025
21:00
Dave Chisnall
D. Chisnall
England
-:-
0
0
England
F. Sherrock
Fallon Sherrock
18.12.2025
22:00
Michael van Gerwen
M. van Gerwen
Niederlande
-:-
0
0
Japan
M.Tatsunami
Mitsuhiko Tatsunami
18.12.2025
23:00
Krzysztof Ratajski
K. Ratajski
Polen
-:-
0
0
Philippinen
A. Toylo
Alexis Toylo
19.12.2025
13:30
Kevin Doets
K. Doets
Niederlande
-:-
0
0
England
M. Dennant
Matthew Dennant
19.12.2025
14:30
Ryan Meikle
R. Meikle
England
-:-
0
0
Argentinien
J.Sálate
Jesús Sálate
19.12.2025
15:30
Mickey Mansell
M. Mansell
Nordirland
-:-
0
0
USA
L. Gates
Leonard Gates
19.12.2025
16:30
Josh Rock
J. Rock
Nordirland
-:-
0
0
England
G.Hayter
Gemma Hayter
19.12.2025
20:00
William O'Connor
W. O'Connor
Irland
-:-
0
0
Polen
K. Kciuk
Krzysztof Kciuk
19.12.2025
21:00
Daryl Gurney
D. Gurney
Nordirland
-:-
0
0
England
B. Greaves
Beau Greaves
19.12.2025
22:00
Nathan Aspinall
N. Aspinall
England
-:-
0
0
Philippinen
L. Ilagan
Lourence Ilagan
19.12.2025
23:00
Keane Barry
K. Barry
Irland
-:-
0
0
Australien
T.Pusey
Tim Pusey

Darts-WM 2026 live: Wer überträgt das Turnier im Free-TV?

Das Turnier wird im deutschen Free-TV von Sport1 übertragen.

Darts-WM 2026 live: Wer überträgt das Turnier im Livestream?

Das Turnier wird im Livestream von Joyn übertragen. Dafür ist KEIN kostenpflichtiges Abo nötig.

Zudem können die Spiele auch bei DAZN geschaut werden. Dies ist jedoch erst nach Abschluss eines Abos möglich.

PDC World Darts Championship: Wer zeigt das Turnier im Pay-TV?

DAZN zeigt sämtliche Partien der Darts-WM im Pay-TV. Dafür müsst ihr zuvor aber ein kostenpflichtiges Abonnement abschließen.

Darts-WM 2026 live: Wann spielen die deutschen Teilnehmer?

  • 1. Runde: Donnerstag, 11. Dezember, ca. 20:00 Uhr: Kim Huybrechts vs. Arno Merk
  • 1. Runde: Samstag, 13. Dezember, ca. 23:00 Uhr: Gabriel Clemens vs. Alex Spellman
  • 1. Runde: Sonntag, 14. Dezember, ca. 20:00 Uhr: Lukas Wenig vs. Wesley Plaisier
  • 1. Runde: Montag, 15. Dezember, ca. 20:00 Uhr: Martin Lukeman vs. Max Hopp
  • 1. Runde: Dienstag, 16. Dezember, ca. 20:00 Uhr: Ricardo Pietreczko vs. Jose de Sousa
  • 1. Runde: Dienstag, 16. Dezember, ca. 23:00 Uhr: Niko Springer vs. Joe Comito
  • 1. Runde: Mittwoch, 17. Dezember, ca. 23:00 Uhr: Martin Schindler vs. Stephen Burton
  • 1. Runde: Donnerstag, 18. Dezember, ca. 20:00 Uhr: Jermaine Wattimena vs. Dominik Grüllich
