Anzeige
Darts LIVE im Stream auf Joyn

Grand Slam of Darts: Lukas Wenig vs. Niko Springer - Achtelfinale heute live im Free-TV und Joyn-Stream

  • Veröffentlicht: 13.11.2025
  • 14:59 Uhr

Im Achtelfinale des Grand Slam of Darts treffen mit Lukas Wenig und Niko Springer zwei deutsche Spieler aufeinander. So verfolgt ihr das Duell im Free-TV und im Joyn-Livestream.

Der Grand Slam of Darts ist in vollem Gange und sorgt aus deutscher Sicht in diesem Jahr für ein Highlight.

Nach dem Aus von Martin Schindler gegen Ex-Weltmeister Gerwyn Price (6:10), kämpfen mit Lukas Wenig und Niko Springer noch zwei Deutsche um den Einzug ins Viertelfinale. Im Achtelfinale kommt es zum direkten Duell der beiden Spieler, mindestens ein Deutscher wird also die Runde der letzten Acht erreichen.

Anzeige
Anzeige
11th November 2025, WV Active Aldersley, Wolverhampton, Midlands, England; 2025 PDC Mr Vegas Grand Slam of Darts; Niko Springer arrives on stage for his first round match against Beau Greaves PUBLI...

Grand Slam of Darts: Lukas Wenig vs. Niko Springer heute ab 20:00 Uhr LIVE im Stream auf Joyn

Verfolge das Achtelfinale LIVE im Stream auf Joyn.

Anzeige

Zuletzt - und zum bisher einzigen Mal in der Geschichte - stand 2018 ein Deutscher im Viertelfinale. Michael Unterbuchner gewann seinerzeit als BDO-Starter im Achtelfinale gegen James Wade mit 10:6, zog in der nächsten Runde gegen Gary Anderson mit 6:16 aber klar den Kürzeren.

2025 geht Niko Springer als Favorit in die Partie gegen Landsmann Lukas Wenig. Springer belegte in der "Todesgruppe" mit Michael van Gerwen, Gary Anderson und Beau Greaves Rang zwei, Wenig setzte sich in Gruppe H gegen Danny Noppert, Cam Crabtree und Jonny Clayton durch.

So verfolgt ihr das Duell LIVE im Free-TV und im Stream auf Joyn!

Anzeige

Lukas Wenig vs. Niko Springer heute live im Free-TV und Livestream: Wann ist das Spiel beim Grand Slam of Darts?

  • Spiel: Lukas Wenig vs. Niko Springer
  • Wettbewerb: Grand Slam of Darts; Achtelfinale
  • Datum: 13. November 2025
  • Uhrzeit: ab ca. 20:00 Uhr
  • Austragungsort: WV Active Aldersley (Wolverhampton)

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.

Achtelfinale beim GSOD live: Läuft Lukas Wenig vs. Niko Springer heute im Free-TV?

Ja! Das Achtelfinale beim Grand Slam of Darts wird LIVE auf Sport1 im Free-TV übertragen. Es ist das erste Match des Abends. Übertragungsbeginn ist um 20:00 Uhr.

Grand Slam of Darts: Lukas Wenig gegen Niko Springer im Joyn-Livestream verfolgen

Das Duell zwischen Lukas Wenig und Niko Springer könnt ihr KOSTENLOS im Livestream auf Joyn verfolgen.

Anzeige

Grand Slam of Darts 2025: Auf wen trifft der Sieger im Viertelfinale?

Der Sieger der Partie zwischen Lukas Wenig und Niko Springer trifft im Viertelfinale auf den Gewinner des Spiels Michael van Gerwen gegen Danny Noppert.

Anzeige

Grand Slam of Darts 2025: Wie viel Preisgeld haben Lukas Wenig und Niko Springer bereits sicher?

Mit ihrem Einzug ins Achtelfinale haben Lukas Wenig und Niko Springer bereits 12.500 Pfund sicher. Weil Lukas Wenig seine Gruppe auf Platz eins abschloss, hat er zudem einen Bonus von 3.500 Pfund gewonnen.

Mit einem Sieg und dem damit verbundenen Einzug ins Viertelfinale steigt das Preisgeld auf 25.000 Pfund.

Auch interessant: Darts - Luke Littler über mögliche Dschungelcamp-Teilnahme: "Würde es wagen, wenn ..."

Mehr News und Videos
RECORD DATE NOT STATED 6th October 2025; Mattioli Arena, Leicester Leicestershire, England; 2025 PDC Boyle Sports World Grand Prix Darts Night One; Niko Springer in action on the oche his first rou...
News

Grand Slam of Darts 2025 heute live: Übertragung im Free-TV und im Joyn-Stream - wann spielen die Deutschen?

  • 13.11.2025
  • 15:35 Uhr
imago images 1069127478
News

Grand Slam of Darts: Deutscher Spieler sicher im Viertelfinale

  • 13.11.2025
  • 10:50 Uhr
Martin Schindler ist die deutsche Nummer eins
News

Grand Slam of Darts: Schindler verpasst Viertelfinale

  • 12.11.2025
  • 22:28 Uhr
Boyle Sports World Grand Prix - Day Seven
News

Littler: "Würde am Dschungelcamp teilnehmen, wenn ..."

  • 12.11.2025
  • 15:36 Uhr
Lukas Wenig bei seinem ersten Grand Slam of Darts
News

Grand Slam of Darts: Deutschland-Duell im Achtelfinale!

  • 11.11.2025
  • 22:15 Uhr
Schindler ist zum sechsten Mal beim Grand Slam dabei
News

Schindler-Premiere beim Grand Slam of Darts

  • 11.11.2025
  • 10:44 Uhr
Niko Springer überrascht
News

Darts: Springer überrascht beim Grand Slam of Darts

  • 10.11.2025
  • 07:06 Uhr
RECORD DATE NOT STATED 8th November 2025, WV Active Aldersley, Wolverhampton, Midlands, England; 2025 PDC Mr. Vegas Grand Slam of Darts; Niko Springer celebrates winning his first round match again...
News

Darts: Achtelfinale! Springer bezwingt MvG

  • 10.11.2025
  • 00:30 Uhr
imago images 1043202680
News

Deutsches Darts-Desaster - mit einer Ausnahme

  • 09.11.2025
  • 11:06 Uhr
Die Darts-WM hat ihren achten Teilnehmer gefunden
News

Der letzte deutsche WM-Teilnehmer steht fest

  • 07.11.2025
  • 23:37 Uhr