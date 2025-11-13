Darts LIVE im Stream auf Joyn
Grand Slam of Darts: Lukas Wenig vs. Niko Springer - Achtelfinale heute live im Free-TV und Joyn-Stream
- Veröffentlicht: 13.11.2025
- 14:59 Uhr
Im Achtelfinale des Grand Slam of Darts treffen mit Lukas Wenig und Niko Springer zwei deutsche Spieler aufeinander. So verfolgt ihr das Duell im Free-TV und im Joyn-Livestream.
Der Grand Slam of Darts ist in vollem Gange und sorgt aus deutscher Sicht in diesem Jahr für ein Highlight.
- Achtelfinale beim Grand Slam of Darts: Lukas Wenig vs. Niko Springer heute ab 20:00 Uhr LIVE im Stream auf Joyn
Nach dem Aus von Martin Schindler gegen Ex-Weltmeister Gerwyn Price (6:10), kämpfen mit Lukas Wenig und Niko Springer noch zwei Deutsche um den Einzug ins Viertelfinale. Im Achtelfinale kommt es zum direkten Duell der beiden Spieler, mindestens ein Deutscher wird also die Runde der letzten Acht erreichen.
Zuletzt - und zum bisher einzigen Mal in der Geschichte - stand 2018 ein Deutscher im Viertelfinale. Michael Unterbuchner gewann seinerzeit als BDO-Starter im Achtelfinale gegen James Wade mit 10:6, zog in der nächsten Runde gegen Gary Anderson mit 6:16 aber klar den Kürzeren.
2025 geht Niko Springer als Favorit in die Partie gegen Landsmann Lukas Wenig. Springer belegte in der "Todesgruppe" mit Michael van Gerwen, Gary Anderson und Beau Greaves Rang zwei, Wenig setzte sich in Gruppe H gegen Danny Noppert, Cam Crabtree und Jonny Clayton durch.
So verfolgt ihr das Duell LIVE im Free-TV und im Stream auf Joyn!
Lukas Wenig vs. Niko Springer heute live im Free-TV und Livestream: Wann ist das Spiel beim Grand Slam of Darts?
- Spiel: Lukas Wenig vs. Niko Springer
- Wettbewerb: Grand Slam of Darts; Achtelfinale
- Datum: 13. November 2025
- Uhrzeit: ab ca. 20:00 Uhr
- Austragungsort: WV Active Aldersley (Wolverhampton)
Achtelfinale beim GSOD live: Läuft Lukas Wenig vs. Niko Springer heute im Free-TV?
Ja! Das Achtelfinale beim Grand Slam of Darts wird LIVE auf Sport1 im Free-TV übertragen. Es ist das erste Match des Abends. Übertragungsbeginn ist um 20:00 Uhr.
Grand Slam of Darts: Lukas Wenig gegen Niko Springer im Joyn-Livestream verfolgen
Das Duell zwischen Lukas Wenig und Niko Springer könnt ihr KOSTENLOS im Livestream auf Joyn verfolgen.
Grand Slam of Darts 2025: Auf wen trifft der Sieger im Viertelfinale?
Der Sieger der Partie zwischen Lukas Wenig und Niko Springer trifft im Viertelfinale auf den Gewinner des Spiels Michael van Gerwen gegen Danny Noppert.
Grand Slam of Darts 2025: Wie viel Preisgeld haben Lukas Wenig und Niko Springer bereits sicher?
Mit ihrem Einzug ins Achtelfinale haben Lukas Wenig und Niko Springer bereits 12.500 Pfund sicher. Weil Lukas Wenig seine Gruppe auf Platz eins abschloss, hat er zudem einen Bonus von 3.500 Pfund gewonnen.
Mit einem Sieg und dem damit verbundenen Einzug ins Viertelfinale steigt das Preisgeld auf 25.000 Pfund.
