Zuletzt - und zum bisher einzigen Mal in der Geschichte - stand 2018 ein Deutscher im Viertelfinale. Michael Unterbuchner gewann seinerzeit als BDO-Starter im Achtelfinale gegen James Wade mit 10:6, zog in der nächsten Runde gegen Gary Anderson mit 6:16 aber klar den Kürzeren. 2025 geht Niko Springer als Favorit in die Partie gegen Landsmann Lukas Wenig. Springer belegte in der "Todesgruppe" mit Michael van Gerwen, Gary Anderson und Beau Greaves Rang zwei, Wenig setzte sich in Gruppe H gegen Danny Noppert, Cam Crabtree und Jonny Clayton durch. So verfolgt ihr das Duell LIVE im Free-TV und im Stream auf Joyn!

Lukas Wenig vs. Niko Springer heute live im Free-TV und Livestream: Wann ist das Spiel beim Grand Slam of Darts? Spiel: Lukas Wenig vs. Niko Springer

Wettbewerb: Grand Slam of Darts; Achtelfinale

Datum: 13. November 2025

Uhrzeit: ab ca. 20:00 Uhr

Austragungsort: WV Active Aldersley (Wolverhampton)

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Achtelfinale beim GSOD live: Läuft Lukas Wenig vs. Niko Springer heute im Free-TV? Ja! Das Achtelfinale beim Grand Slam of Darts wird LIVE auf Sport1 im Free-TV übertragen. Es ist das erste Match des Abends. Übertragungsbeginn ist um 20:00 Uhr.

Grand Slam of Darts: Lukas Wenig gegen Niko Springer im Joyn-Livestream verfolgen Das Duell zwischen Lukas Wenig und Niko Springer könnt ihr KOSTENLOS im Livestream auf Joyn verfolgen.

Grand Slam of Darts 2025: Auf wen trifft der Sieger im Viertelfinale? Der Sieger der Partie zwischen Lukas Wenig und Niko Springer trifft im Viertelfinale auf den Gewinner des Spiels Michael van Gerwen gegen Danny Noppert.

