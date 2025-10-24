Darts-WM 2026: PDC verbietet Debütant seinen Spitznamen - zu pervers!?

Der Australier Tim Pusey nimmt erstmals an der Darts-WM teil. Seinen Spitznamen darf er dabei nicht verwenden.

Am 11. Dezember ist es so weit, dann startet im Londoner Ally Pally die Darts-WM 2026. Erstmals dabei ist dann auch Tim Pusey. Für das Mega-Event in der britischen Hauptstadt muss sich der Australier aber einen neuen Spitznamen zulegen.

Eigentlich lautet der Spitzname des Sportlers "The Magnet". In Kombination mit seinem Nachnamen ergibt "The Puseymagnet" ein durchaus freches Wortspiel. Für den Darts-Weltverband PDC offenbar zu viel des Guten.

Im Gespräch mit "Tungsten Tales" erklärte Pusey nun: "Ich habe nichts davon auf meinem Trikot. Ich muss mir einen neuen Namen ausdenken, vielleicht müssen wir eine Umfrage starten und uns etwas einfallen lassen."