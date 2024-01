Darts-WM-Finale live: Luke Littler vs. Luke Humphries - Neuer Champion fix

Anzeige

Hier erfahrt ihr alles Wissenswerte über das Finale der Darts-WM 2024: Informationen zu Spielern, Übertragung, Regeln und Livestream-Optionen.

Die Darts-Weltmeisterschaft 2024 erreicht mit dem Finale heute, am 3. Januar, ihren Höhepunkt. Ausgetragen im legendären Alexandra Palace in London, zieht dieses Event Darts-Fans aus aller Welt an.

Neben dem Prestige, das mit einem Sieg bei diesem renommierten Turnier einhergeht, lockt auch ein beachtliches Preisgeld.

Die besten Dartsspieler der Welt messen sich in intensiven Duellen, um den begehrten Titel. Das Finale zwischen Luke Littler und Luke Humphries verspricht große Spannung und Dramatik.