Darts-EM: Michael van Gerwen erreicht Halbfinale in Dortmund

Michael van Gerwen ist nur noch einen Schritt vom Finale der Darts-EM entfernt. Gegen Daryl Gurney ließ der Niederländer in Dortmund nichts anbrennen.

Michael van Gerwen hat das Halbfinale der European Darts Championships 2025 in Dortmund erreicht. Im Viertelfinale bezwang er den Nordiren Daryl Gurney mit 10:7.

Van Gerwen kam dabei auf einen Average von knapp 100. Insbesondere seine Checkout-Quote von 56 Prozent gegenüber 37 Prozent bei Gurney machte den Unterschied.