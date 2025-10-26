Anzeige
Darts-EM live auf Joyn

Darts-EM: Michael van Gerwen erreicht Halbfinale in Dortmund

  • Veröffentlicht: 26.10.2025
  • 14:55 Uhr
  • ran.de

Michael van Gerwen ist nur noch einen Schritt vom Finale der Darts-EM entfernt. Gegen Daryl Gurney ließ der Niederländer in Dortmund nichts anbrennen.

Michael van Gerwen hat das Halbfinale der European Darts Championships 2025 in Dortmund erreicht. Im Viertelfinale bezwang er den Nordiren Daryl Gurney mit 10:7.

Van Gerwen kam dabei auf einen Average von knapp 100. Insbesondere seine Checkout-Quote von 56 Prozent gegenüber 37 Prozent bei Gurney machte den Unterschied.

Anzeige
Anzeige

Darts-EM: Van Gerwen trifft auf van Veen

Im Halbfinale kommt es dann zum Duell gegen Landsmann Gian van Veen, der sich in seinem Viertelfinale mit 10:5 gegen den Engländer Ryan Joyce durchsetzte.

Der deutsche Hoffnungsträger Ricardo Pietriczko trifft am Sonntagnachmittag in seinem Viertelfinale auf einen weiteren Niederländer: Danny Noppert.

Anzeige
Mehr News und Videos
World Cup of Darts 2025 Luke Littler (England), links im Vordergrund Martin Schindler (Deutschland). PDC World Cup-Zweitrundenspiel zwischen England und Deutschland am 14. Juni 2025 in der Eissport...
News

Darts-EM 2025 heute live: European Darts Championship kostenlos auf Joyn

  • 26.10.2025
  • 10:40 Uhr
Littler
News

Darts-EM: Luke Littler scheidet überraschend aus

  • 25.10.2025
  • 21:02 Uhr
Schindler ist die deutsche Nummer eins
News

Darts-EM: Schindler scheitert im Achtelfinale

  • 25.10.2025
  • 15:46 Uhr
imago images 1068145546
News

Darts-EM: Schindler raus – "Pikachu" bleibt einziger Deutscher

  • 25.10.2025
  • 15:01 Uhr
imago 35788290
News

Zu provokativ! Darts-Profi muss Spitznamen ändern

  • 25.10.2025
  • 11:13 Uhr
Boyle Sports World Grand Prix - Day Seven
News

Littler legt gegen Schindler nach: "Warum erwähnt er mich?"

  • 25.10.2025
  • 11:11 Uhr
imago images 1062617392
News

Darts-EM: Pikachu überraschend in Runde 2

  • 24.10.2025
  • 23:26 Uhr
Ricardo Pietreczko ist weiter dabei
News

Darts-EM: Pietreczko im Achtelfinale - Schindler raus

  • 24.10.2025
  • 21:37 Uhr
imago images 1068147628
News

Sieben Matchdarts überlebt: MvG zittert sich bei Darts-EM weiter

  • 24.10.2025
  • 13:06 Uhr
Martin Schindler gewann knapp
News

Darts-EM: Martin Schindler erstmals im Achtelfinale

  • 23.10.2025
  • 23:31 Uhr