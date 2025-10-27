European Darts Championship - Gian van Veen: Das ist der neue Europameister

Anzeige

Das EM-Finale hielt alles, was es versprach. In einer engen Partie lieferten van Veen und Humphries von Beginn an ab. Die Entscheidung musste letztendlich im letzten Leg fallen. Eigentlich sah in diesem Moment alles nach einem Sieg für Humphries aus. Der Engländer durfte das 21. Leg des Abends beginnen, zudem hatte sein junger Kontrahent zuvor gleich zwei Matchdarts vergeben. Doch van Veen blieb cool, startete mit einer 180 und gewann am Ende den Titel auf der Doppel 16. "Es ist verrückt, ich musste weinen. Was für ein Abend. Ich habe meiner Freundin gesagt, dass ich nicht weinen werde, wenn ich meinen ersten großen Titel gewinne – jetzt ist es so weit, und ich habe geweint", freute sich "The Giant" später.

Gian van Veen: Der Erfolg deutete sich an Durch seinen Sieg ist van Veen, der seit Jahren als Top-Talent gilt, endgültig in der Weltspitze angekommen. In der Weltrangliste steht er nun auf Rang acht - vor großen Namen wie Rob Cross (9.), Gerwyn Price (13.) und Gary Anderson (14.). Darts-Zoff: Luke Littler vs. Martin Schindler - "Warum erwähnt er mich überhaupt?" Der rasante Aufstieg van Veens begann im Januar 2023. Damals sicherte sich der Niederländer die Tour Card. In den folgenden knapp drei Jahren ließ er sein Können immer wieder aufblitzen und feierte Achtungserfolge. In diesem Jahr gelang dem Junioren-Weltmeister von 2024 dann der endgültige Durchbruch. Bei den UK Open und beim World Matchplay spielte er sich bis ins Viertelfinale. Beim World Cup of Darts erreichte er zusammen mit Danny Noppert das Halbfinale.

