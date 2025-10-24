Darts-EM live auf Joyn
Darts-WM 2026: PDC verbietet Spitznamen von Debütanten - zu provokant?
- Aktualisiert: 28.10.2025
- 08:56 Uhr
- ran.de
Der Australier Tim Pusey nimmt erstmals an der Darts-WM teil. Seinen Spitznamen darf er dabei nicht verwenden.
Am 11. Dezember ist es so weit, dann startet im Londoner Ally Pally die Darts-WM 2026. Erstmals dabei ist dann auch Tim Pusey. Für das Mega-Event in der britischen Hauptstadt muss sich der Australier aber einen neuen Spitznamen zulegen.
Eigentlich lautet der Spitzname des Sportlers "The Magnet". In Kombination mit seinem Nachnamen ergibt "The Puseymagnet" ein durchaus freches Wortspiel. Für den Darts-Weltverband PDC offenbar zu viel des Guten.
- Die Darts-EM ab dem 23.10. jeweils 19 Uhr live auf Joyn
- Darts-EM: Michael van Gerwen zittert sich ins Achtelfinale - Gegner vergibt sieben Matchdarts
- Darts-EM 2025: Deutsche Profis Schindler und Pietreczko kämpfen um Viertelfinale
Im Gespräch mit "Tungsten Tales" erklärte Pusey nun: "Ich habe nichts davon auf meinem Trikot. Ich muss mir einen neuen Namen ausdenken, vielleicht müssen wir eine Umfrage starten und uns etwas einfallen lassen."
Nicht das erste Verbot der PDC
Dennoch zeigt der 33-Jährige Verständnis für die PDC, seien die Fans im Alexandra Palace doch stets voller Enthusiasmus und "farbenfroh".
In der Vergangenheit sangen Fans bei Turnieren, an denen der Australier teilnahm: "Oh Pusey, wir lieben dich."
Übrigens: Es ist nicht das erste Mal, dass die PDC gegen einen Namen vorgeht. So durfte 2023 der Brite Owen Bates seinen Spitznamen "The Master" nicht verwenden, weil das Zusammenspiel mit seinem echten Namen - "Owen Masturbates" - in den Augen des Verbandes zu provokativ war.