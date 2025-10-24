Anzeige
Darts-EM live auf Joyn

Darts-WM 2026: PDC verbietet Spitznamen von Debütanten - zu provokant?

  • Aktualisiert: 28.10.2025
  • 08:56 Uhr
  • ran.de

Der Australier Tim Pusey nimmt erstmals an der Darts-WM teil. Seinen Spitznamen darf er dabei nicht verwenden.

Am 11. Dezember ist es so weit, dann startet im Londoner Ally Pally die Darts-WM 2026. Erstmals dabei ist dann auch Tim Pusey. Für das Mega-Event in der britischen Hauptstadt muss sich der Australier aber einen neuen Spitznamen zulegen.

Eigentlich lautet der Spitzname des Sportlers "The Magnet". In Kombination mit seinem Nachnamen ergibt "The Puseymagnet" ein durchaus freches Wortspiel. Für den Darts-Weltverband PDC offenbar zu viel des Guten.

Im Gespräch mit "Tungsten Tales" erklärte Pusey nun: "Ich habe nichts davon auf meinem Trikot. Ich muss mir einen neuen Namen ausdenken, vielleicht müssen wir eine Umfrage starten und uns etwas einfallen lassen."

Anzeige
Anzeige

Nicht das erste Verbot der PDC

Dennoch zeigt der 33-Jährige Verständnis für die PDC, seien die Fans im Alexandra Palace doch stets voller Enthusiasmus und "farbenfroh".

In der Vergangenheit sangen Fans bei Turnieren, an denen der Australier teilnahm: "Oh Pusey, wir lieben dich."

Übrigens: Es ist nicht das erste Mal, dass die PDC gegen einen Namen vorgeht. So durfte 2023 der Brite Owen Bates seinen Spitznamen "The Master" nicht verwenden, weil das Zusammenspiel mit seinem echten Namen - "Owen Masturbates" - in den Augen des Verbandes zu provokativ war.

Anzeige
Mehr News und Videos zum Darts
7th October 2025; Mattioli Arena, Leicester Leicestershire, England; 2025 PDC Boyle Sports World Grand Prix Darts Night Two; Gian van Veen PUBLICATIONxNOTxINxUK GodfreyxPitt
News

Gian van Veen: Das ist der neue Darts-Europameister

  • 27.10.2025
  • 16:01 Uhr
Gian van Veen neuer Europameister
News

Darts: Gian van Veen gewinnt EM und sorgt für Rekord

  • 26.10.2025
  • 22:43 Uhr
Ricardo Pietreczko ist weiter dabei
News

Pietreczko als letzter Deutscher bei Darts-EM ausgeschieden

  • 26.10.2025
  • 17:29 Uhr
2025 Betfred World Matchplay - Day Three
News

Darts-EM: Pikachu gibt Mega-Comeback aus der Hand

  • 26.10.2025
  • 15:52 Uhr
World Cup of Darts 2025 Luke Littler (England), links im Vordergrund Martin Schindler (Deutschland). PDC World Cup-Zweitrundenspiel zwischen England und Deutschland am 14. Juni 2025 in der Eissport...
News

Darts-EM 2025 heute live: European Darts Championship kostenlos auf Joyn

  • 26.10.2025
  • 10:40 Uhr
Littler
News

Darts-EM: Luke Littler scheidet überraschend aus

  • 25.10.2025
  • 21:02 Uhr
Schindler ist die deutsche Nummer eins
News

Darts-EM: Schindler scheitert im Achtelfinale

  • 25.10.2025
  • 15:46 Uhr
imago images 1068145546
News

Darts-EM: Schindler raus – "Pikachu" bleibt einziger Deutscher

  • 25.10.2025
  • 15:01 Uhr
Boyle Sports World Grand Prix - Day Seven
News

Littler legt gegen Schindler nach: "Warum erwähnt er mich?"

  • 25.10.2025
  • 11:11 Uhr
imago images 1062617392
News

Darts-EM: Pikachu überraschend in Runde 2

  • 24.10.2025
  • 23:26 Uhr