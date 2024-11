Darts-Weltmeister Luke Humphries hat bei den Players Championship Finals triumphiert und Wunderkind Luke Littler wenige Wochen vor dem Start der WM in London einen Stimmungsdämpfer verpasst.

Der Weltranglistenerste setzte sich am Sonntag im englischen Minehead mit 11:7 gegen den formstarken Littler durch und sammelte bei der Generalprobe wichtiges Selbstvertrauen für seine Mission Titelverteidigung beim Saisonhöhepunkt (15. Dezember bis 3. Januar).

Am 25. November findet bereits die Auslosung für das größte Darts-Event des Jahres statt.

"Ich bin sehr stolz", sagte Humphries, der sich über ein Preisgeld von 120.000 Pfund (etwa 144.000 Euro) freuen darf. Littler, der vor einer Woche den Grand Slam of Darts gewonnen und sich auch in Minehead in Topform präsentiert hatte, verpasste derweil seinen zwölften Titel in diesem Jahr.

Humphries erwischte einen guten Start und lag schnell mit 5:1 vorne, ehe sich Littler auch dank starker Checkouts (164 und 170) in die Partie kämpfte. Humphries bewahrte jedoch die Ruhe und nutzte seinen zweiten Matchdart zum Sieg und zur erfolgreichen Titelverteidigung.