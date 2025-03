Darts-Legende Mervyn King sorgt sich um seine Existenz. Der Engländer hat jahrelang unwissentlich Steuern hinterzogen und steht nun vor einem immensen Schuldenberg.

Schockierende Nachrichten aus der Darts-Welt. Mervyn King steht kurz vor dem Ruin.

Der langjährige Darts-Profi wurde in der vergangenen Woche vom High Court of Justice in London für zahlungsunfähig erklärt.

Der Engländer soll rund 600.000 Euro (500.000 Pfund) an Schulden angehäuft haben. "The King" steht also vor dem privaten Bankrott.

Der angehäufte Schuldenberg ist laut King darauf zurückzuführen, dass er seine Preisgelder aus Unwissenheit über Jahre hinweg nicht versteuert hat. Er soll davon ausgegangen sein, dass es sich nicht um Einkünfte, sondern Gewinne handelte, die er nicht zu versteuern habe.

Wie King, der sich vor allem in den 1990er und 2000er-Jahren zu einer Legende des Darts-Sports entwickelte, gegenüber der englischen Zeitung "The Sun" erklärte, bangen er und seine Frau sogar um das eigene Haus.