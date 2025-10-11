Darts: Nach Niederlage gegen Littler - Gerwyn Price verlangt Regeländerung wegen Fans

Gerwyn Price verliert beim World Grand Prix dramatisch gegen Luke Littler. Als einen Grund hat er das parteiische Publikum ausgemacht, weshalb er nun eine Regeländerung fordert.

Es waren nur Millimeter, die Gerwyn Price am Freitag zu einem großen Sieg beim World Grand Prix fehlten.

Zwei Match-Darts vergab der Waliser im Viertelfinale gegen Luke Littler, der englische Superstar sicherte sich im Anschluss den Sieg mit einem 152er-Finish in einem echten Darts-Krimi.

Price verspielte dabei eine 2:0-Führung und verlor 2:3 nach Sätzen. Schon beim Stand von 2:1 hatte Price drei Match-Darts, die er ebenfalls jeweils knapp verfehlte. So wurde der dramatische Entscheidungssatz überhaupt erst möglich.

Als einen Grund für seine versagenden Nerven machte Price im Anschluss das Publikum am Austragungsort Leicester aus, das klar hinter Littler stand. Schon während des Spiels hatte der 40-Jährige den lautstarken Littler-Fans mehrfach ironisch den gehobenen Daumen gezeigt.