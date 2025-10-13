Luke Littler gab überraschend seine Teilnahme an der Jugend-WM im Darts bekannt. Die Gründe dafür waren einleuchtend, allerdings verpasste der 18-Jährige nun das Finale.

Von Tobias Wiltschek

Dass Luke Littler nach wie vor erst 18 Jahre alt ist, ist angesichts seiner jetzt schon zahlreichen Triumphe bei den Profis nur schwer vorstellbar.

Erst am Sonntag hat er mit seinem Sieg beim World Grand Prix schon seinen siebten Major-Titel gewonnen.

Doch der Engländer ist tatsächlich noch ein Teenager und damit auch noch bei der Jugend-WM spielberechtigt. Und genau bei diesem Turnier trat der Darts-Star nun an, wie er zuvor nach seinem Sieg im Finale des World Grand Prix in Leicester gegen Luke Humphries völlig überraschend ankündigte.

Dass das Turnier schon am Montag stattfand, machte ihm offensichtlich auch nichts aus.