Die German Darts Championships vom 17. bis 19. Oktober stellen das letzte von 14 Stationen der PDC European Tour dar. Das Turnier läuft im kostenlosen Livestream auf Joyn. Die PDC European Tour 2025 endet mit dem Turnier in Hildesheim in der "Halle 39". Vom 17. bis zum 19. Oktober wird sich die Elite des Darts-Sports in Deutschland versammeln. German Darts Championship ab 17.10. jeweils um 13 und 19 Uhr live auf Joyn Neben den deutschen Hoffnungsträgern Martin Schindler, Gabriel Clemens und Ricardo Pietreczko werden auch zahlreiche Stars mit dabei sein. Titelverteidiger ist Peter Wright, der im Vorjahr den amtierenden Weltmeister Littler bezwingen konnte. ran liefert alle wichtigen Informationen zur German Darts Championship.

German Darts Championship heute live: Wo läuft das letzte Turnier der PDC European live im TV und Stream? Das Event wird von Freitag bis Sonntag live von "Sport1" im Free TV gezeigt. Zudem wird es einen kostenfreien Livestream geben, der auf Joyn aufrufbar ist. Der Stream wird ebenfalls das komplette Turnier von Freitag bis Sonntag abbilden. German Darts Championship ab 17.10. jeweils um 13 und 19 Uhr live auf Joyn

German Darts Championship heute live: Wer darf am Event in Deutschland teilnehmen? Insgesamt sind bei der German Darts Championship 48 Spieler mit. Die Top-16 der Weltrangliste sind automatisch für alle Events der European Tour gesetzt und müssen nach einer Wild Card in Runde eins erst am Samstag in Runde zwei antreten. Das Teilnehmerfeld komplettieren die besten 16 ungesetzten Spieler der Pro Tour-Order of Merit, zehn Gewinner eines Qualifikationsturniers, vier deutsche Qualifkanten, ein Spieler aus der Region Nordic & Baltic und ein Qualifikant aus Osteuropa.

German Darts Championship heute live: Das ist der Modus Gespielt wird wie gewohnt von Beginn an im K.o.-Modus, was bedeutet, dass ein verlorenes Spiel mit dem Turnier-Aus einhergeht. Am Freitag sind nur die 32 nicht gesetzten Spieler im Einsatz und kämpfen um einen Platz im Sechzehntelfinale. Von da an müssen auch die 16 gesetzten Spieler ins Geschehen eingreifen und spielen jeweils gegen einen der 16 ungesetzten Gewinner vom Vortag. In den ersten vier Runden inklusive allen Viertelfinals kommt der Modus "Best-of-11-Legs" zum Einsatz. Dies bedeutet, dass sechs gewonnene Legs benötigt werden, um ein Match zu gewinnen. Die Halbfinals werden nach dem Modus "Best of 13" ausgetragen, während im Finale der Modus "Best of 15" gilt. Darts: Gerwyn Price fordert nach Pleite vs. Luke Littler Regeländerung

Darts: PDC gastiert 2026 erstmals in Saudi-Arabien - folgt bald die WM?

German Darts Championship heute live: Ansetzungen und Zeitplan Freitag, 17.10.2025:



Nachmittags-Session: (ab 13:00 Uhr MESZ)



Cameron Menzies – Wesley Plaisier: 6:4

Niels Zonneveld – Darius Labanauskas: 6:2

Jeffrey de Graaf – Steve Lennon: 2:6

Wessel Nijman – Martin Kramer: 6:2

Ryan Joyce – Justin Hood: 6:2

Luke Woodhouse – Tom Bissell

Krzysztof Ratajski – Felix Springer

Andrew Gilding – William O’Connor Freitag, 17.10.2025:



Abend-Session: (ab 19:00 Uhr MESZ)



Jermaine Wattimena – Keane Barry

Daryl Gurney – Christian Kist

Ricardo Pietreczko – Radek Szaganski

Dirk van Duijvenbode – Karel Sedlacek

Raymond van Barneveld – Kevin Troppmann

Ricky Evans – Joe Cullen

Gabriel Clemens – Tomislav Rosandic

Nathan Aspinall – Maximilian Czerwinski Freitag, 18.10.25: Sechzehntelfinale: Gerwyn Price (6) – Daryl Gurney/Christian Kist

Danny Noppert (11) – Luke Woodhouse/Tom Bissell

Jonny Clayton (3) – Raymond van Barneveld/Kevin Troppmann

Gian van Veen (14) – Niels Zonneveld/Darius Labanauskas

Damon Heta (7) – Jeffrey de Graaf/Steve Lennon

Ross Smith (10) – Nathan Aspinall/Maximilian Czerwinski

James Wade (2) – Jermaine Wattimena/Keane Barry

Mike De Decker (15) – Wessel Nijman/Martin Kramer



Rob Cross (5) – Cameron Menzies/Wesley Plaisier

Peter Wright (12) – Ricardo Pietreczko/Radek Szaganski

Chris Dobey (4) – Dirk van Duijvenbode/Karel Sedlacek

Martin Schindler (13) – Andrew Gilding/William O’Connor

Josh Rock (8) – Ricky Evans/Joe Cullen

Dave Chisnall (9) – Gabriel Clemens/Tomislav Rosandic

Stephen Bunting (1) – Ryan Joyce/Justin Hood

Ryan Searle (16) – Krzysztof Ratajski/Felix Sprin Freitag, 17. Oktober 2025: 19 bis 23 Uhr: 1. Runde

Samstag, 18. Oktober 2025: 13 bis 17 Uhr und 1 9 bis 23 Uhr : 2. Runde

Sonntag, 19. Oktober 2025: 13 bis 17 Uhr: 3. Runde, ab 19 Uhr: Viertelfinals, ab 21 Uhr: Halbfinals:, ab 22:30 Uhr: Finale

German Darts Championship heute live: Favoriten und deutsche Chancen Topstars wie Luke Littler, Luke Humphries und Michael van Gerwen haben ihr Teilnahme abgesagt. Demnach ist das Rennen um den Turniersieg offen und spannend. Gerwyn Price, Stephen Bunting und Josh Rock sind nominell die aktuell stärksten Spieler, weshalb man sie als Favoriten ansehen kann. Aus deutscher Sicht liegen die Hoffnungen vor allem auf Schindler, der im Vorjahr das Viertelfinale erreicht hat und an guten Tagen Favoriten ärgern kann. Pietreczko ist immer eine kleine Wundertüte, könnte allerdings auch für die ein oder andere Überraschung sorgen. Ähnliches gilt für Gabriel Clemens, der ins Turnier nachgerückt ist. Darts - Jonny Clayton ätzt gegen deutsche Fans: "Sollte keine Pro Tour in Deutschland geben"

