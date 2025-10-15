German Darts championship live auf JOyn
German Darts Championship 2025 heute live: Alle Infos zum letzten PDC European Tour Turnier im kostenlosen Joyn-Livestream
- Aktualisiert: 18.10.2025
- 11:47 Uhr
Die German Darts Championships vom 17. bis 19. Oktober stellen das letzte von 14 Stationen der PDC European Tour dar. Das Turnier läuft im kostenlosen Livestream auf Joyn.
Die PDC European Tour 2025 endet mit dem Turnier in Hildesheim in der "Halle 39". Vom 17. bis zum 19. Oktober wird sich die Elite des Darts-Sports in Deutschland versammeln.
Neben den deutschen Hoffnungsträgern Martin Schindler, Gabriel Clemens und Ricardo Pietreczko werden auch zahlreiche Stars mit dabei sein. Titelverteidiger ist Peter Wright, der im Vorjahr den amtierenden Weltmeister Littler bezwingen konnte.
ran liefert alle wichtigen Informationen zur German Darts Championship.
German Darts Championship heute live: Wo läuft das letzte Turnier der PDC European live im TV und Stream?
Das Event wird von Freitag bis Sonntag live von "Sport1" im Free TV gezeigt.
Zudem wird es einen kostenfreien Livestream geben, der auf Joyn aufrufbar ist. Der Stream wird ebenfalls das komplette Turnier von Freitag bis Sonntag abbilden.
German Darts Championship heute live: Wer darf am Event in Deutschland teilnehmen?
Insgesamt sind bei der German Darts Championship 48 Spieler mit. Die Top-16 der Weltrangliste sind automatisch für alle Events der European Tour gesetzt und müssen nach einer Wild Card in Runde eins erst am Samstag in Runde zwei antreten.
Das Teilnehmerfeld komplettieren die besten 16 ungesetzten Spieler der Pro Tour-Order of Merit, zehn Gewinner eines Qualifikationsturniers, vier deutsche Qualifkanten, ein Spieler aus der Region Nordic & Baltic und ein Qualifikant aus Osteuropa.
German Darts Championship heute live: Das ist der Modus
Gespielt wird wie gewohnt von Beginn an im K.o.-Modus, was bedeutet, dass ein verlorenes Spiel mit dem Turnier-Aus einhergeht. Am Freitag sind nur die 32 nicht gesetzten Spieler im Einsatz und kämpfen um einen Platz im Sechzehntelfinale.
Von da an müssen auch die 16 gesetzten Spieler ins Geschehen eingreifen und spielen jeweils gegen einen der 16 ungesetzten Gewinner vom Vortag.
In den ersten vier Runden inklusive allen Viertelfinals kommt der Modus "Best-of-11-Legs" zum Einsatz. Dies bedeutet, dass sechs gewonnene Legs benötigt werden, um ein Match zu gewinnen.
Die Halbfinals werden nach dem Modus "Best of 13" ausgetragen, während im Finale der Modus "Best of 15" gilt.
German Darts Championship heute live: Ansetzungen und Zeitplan
Freitag, 17.10.2025:
Nachmittags-Session: (ab 13:00 Uhr MESZ)
Cameron Menzies – Wesley Plaisier: 6:4
Niels Zonneveld – Darius Labanauskas: 6:2
Jeffrey de Graaf – Steve Lennon: 2:6
Wessel Nijman – Martin Kramer: 6:2
Ryan Joyce – Justin Hood: 6:2
Luke Woodhouse – Tom Bissell
Krzysztof Ratajski – Felix Springer
Andrew Gilding – William O’Connor
Freitag, 17.10.2025:
Abend-Session: (ab 19:00 Uhr MESZ)
Jermaine Wattimena – Keane Barry
Daryl Gurney – Christian Kist
Ricardo Pietreczko – Radek Szaganski
Dirk van Duijvenbode – Karel Sedlacek
Raymond van Barneveld – Kevin Troppmann
Ricky Evans – Joe Cullen
Gabriel Clemens – Tomislav Rosandic
Nathan Aspinall – Maximilian Czerwinski
Freitag, 18.10.25:
Sechzehntelfinale:
Gerwyn Price (6) – Daryl Gurney/Christian Kist
Danny Noppert (11) – Luke Woodhouse/Tom Bissell
Jonny Clayton (3) – Raymond van Barneveld/Kevin Troppmann
Gian van Veen (14) – Niels Zonneveld/Darius Labanauskas
Damon Heta (7) – Jeffrey de Graaf/Steve Lennon
Ross Smith (10) – Nathan Aspinall/Maximilian Czerwinski
James Wade (2) – Jermaine Wattimena/Keane Barry
Mike De Decker (15) – Wessel Nijman/Martin Kramer
Rob Cross (5) – Cameron Menzies/Wesley Plaisier
Peter Wright (12) – Ricardo Pietreczko/Radek Szaganski
Chris Dobey (4) – Dirk van Duijvenbode/Karel Sedlacek
Martin Schindler (13) – Andrew Gilding/William O’Connor
Josh Rock (8) – Ricky Evans/Joe Cullen
Dave Chisnall (9) – Gabriel Clemens/Tomislav Rosandic
Stephen Bunting (1) – Ryan Joyce/Justin Hood
Ryan Searle (16) – Krzysztof Ratajski/Felix Sprin
- Freitag, 17. Oktober 2025: 19 bis 23 Uhr: 1. Runde
- Samstag, 18. Oktober 2025: 13 bis 17 Uhr und 19 bis 23 Uhr: 2. Runde
- Sonntag, 19. Oktober 2025: 13 bis 17 Uhr: 3. Runde, ab 19 Uhr: Viertelfinals, ab 21 Uhr: Halbfinals:, ab 22:30 Uhr: Finale
German Darts Championship heute live: Favoriten und deutsche Chancen
Topstars wie Luke Littler, Luke Humphries und Michael van Gerwen haben ihr Teilnahme abgesagt. Demnach ist das Rennen um den Turniersieg offen und spannend. Gerwyn Price, Stephen Bunting und Josh Rock sind nominell die aktuell stärksten Spieler, weshalb man sie als Favoriten ansehen kann.
Aus deutscher Sicht liegen die Hoffnungen vor allem auf Schindler, der im Vorjahr das Viertelfinale erreicht hat und an guten Tagen Favoriten ärgern kann. Pietreczko ist immer eine kleine Wundertüte, könnte allerdings auch für die ein oder andere Überraschung sorgen. Ähnliches gilt für Gabriel Clemens, der ins Turnier nachgerückt ist.
German Darts Championship heute live: Das sind die Preisgelder
- Sieger: 30.000 £
- Finalist: 12.000 £
- Halbfinale: 8.500 £
- Viertelfinale: 6.000 £
- Letzte 16: 4.000 £
- Letzte 32: 2.500 £
- Letzte 64: 1.250 £
- Gesamt 175.000 £