Rund einen Monat vor dem Beginn der Darts-WM steht mit dem Grand Slam of Darts das nächste Major-Turnier auf dem Programm. ran hat für euch alle wichtigen Informationen gesammelt. Vom 8. bis zum 16. November 2025 findet in Wolverhampton mit dem "Grand Slam of Darts" das nächste Major-Turnier der PDC statt. Grand Slam of Darts am 14.11. ab 20:00 Uhr LIVE im Stream auf Joyn Dabei kämpfen insgesamt 32 Spieler um den Titel, müssen sich dafür aber zuvor in einer Gruppenphase für die K.o.-Runde qualifizieren. Früher durften sogar BDO-Spieler am Turnier der PDC teilnehmen. Da die Liga mittlerweile nicht mehr existiert, gehen seit 2024 nur PDC-Stars an den Start.

Natürlich gehen mit Luke Littler, Luke Humphries und Co. erneut die "großen Namen" als Favoriten ins Turnier. Doch auch Spieler, die nicht unbedingt zu den absoluten Top-Spielern des Sports gehören, könnten überraschen. Im vergangenen Jahr spielte sich beispielsweise Martin Lukeman ins Finale, verlor dort jedoch deutlich mit 3:16 gegen Luke Littler. Als letzter verbliebener Deutscher ist im Viertelfinale Lukas Wenig am Start, der sich am Samstagabend gegen Danny Noppert beweisen muss. Darts - Beau Greaves gegen die Großen: Eine Frau mischt die Szene auf Wer dabei ist, wann die Spiele stattfinden und was es sonst noch zum Grand Slam of Darts zu wissen gibt, hat ran zusammengefasst.

Grand Slam of Darts 2025 heute live: Wann und wo wird das Major-Turnier ausgetragen? Der Grand Slam of Darts findet vom 8. bis zum 16. November statt. Ausgetragen wird das Major-Turnier in der WV Active Aldersley in Wolverhampton.

Grand Slam of Darts 2025 heute live: Wie viele Spieler nehmen teil? Insgesamt nehmen 32 Spieler am Turnier teil. Zu Beginn werden diese in acht Gruppen aufgeteilt. Nach drei Spielen (jeder gegen jeden) ziehen die jeweils ersten zwei in die K.o.-Phase ein.

Wie lautet die Finalpaarung für den Grand Slam of Darts? Sonntag, 16. November, ab 20:45 Uhr (Best of 31 Legs) Luke Humphries/Gerwyn Price vs. Danny Noppert/Luke Littler

Wie lauten die Halbfinalpaarungen für den Grand Slam of Darts? Sonntag, 16. November, ab 14:15 Uhr (Best of 31 Legs) Luke Humphries vs. Gerwyn Price

Danny Noppert vs. Luke Littler

Wie lauten die Viertelfinalpaarungen für den Grand Slam of Darts? Freitag, 14. November, ab 20:00 Uhr Ricky Evans vs. Gerwyn Price 9:16

Luke Humphries vs. Michael Smith 16:8 Samstag, 15. November, ab 20:00 Uhr Danny Noppert vs. Lukas Wenig 16:8

Luke Littler vs. Josh Rock 16:12

Wie lauteten die Achtelfinalpaarungen für den Grand Slam of Darts? Mittwoch, 12. November, ab 20:00 Uhr Luke Woodhouse vs. Ricky Evans 9:10

Gerwyn Price vs. Martin Schindler 10:6

Luke Humphries vs. Jurjen van der Velde 10:3

Chris Dobey vs. Michael Smith 9:10 Donnerstag, 13. November, ab 20:00 Uhr Lukas Wenig vs. Niko Springer 10:8

Josh Rock vs. Connor Scutt 10:9

Luke Littler vs. Wessel Nijman 10:4

Michael van Gerwen vs. Danny Noppert 6:10

Wie sahen die Gruppen für den Grand Slam of Darts aus? Gruppe A: Luke Humphries, Nathan Aspinall, Michael Smith, Alex Spellman

Gruppe B: Chris Dobey, Damon Heta, Martin Lukeman, Jurjen van der Velde

Gruppe C: Stephen Bunting, Martin Schindler , Luke Woodhouse, Alexis Toylo

Gruppe D: James Wade, Gerwyn Price, Ricky Evans, Stefan Bellmont

Gruppe E: Luke Littler, Daryl Gurney, Connor Scutt, Karel Sedlacek

Gruppe F: Gian van Veen, Josh Rock, Wessel Nijman, Lisa Ashton

Gruppe G: Michael van Gerwen, Gary Anderson, Niko Springer , Beau Greaves

Gruppe H: Jonny Clayton, Danny Noppert, Lukas Wenig, Cameron Crabtree

Grand Slam of Darts 2025: Der Spielplan - Wann finden die einzelnen Runden statt? Samstag, 08. November, 14:00 Uhr: 8x Gruppenspiele Danny Noppert 5:4 Lukas Wenig

Damon Heta 5:1 Martin Lukeman

Chris Dobey 5:1 Jurjen van der Velde

Ricky Evans 5:4 Gerwyn Price

Stefan Bellmont 5:4 James Wade

Cam Crabtree 5:1 Jonny Clayton

Wessel Nijman 5:4 Josh Rock

Gian van Veen 5:4 Lisa Ashton Samstag, 8. November 2025, 20:00 Uhr: 8x Gruppenspiele Connor Scutt 5:4 Daryl Gurney

Luke Woodhouse 5:2 Martin Schindler

Michael Smith 5:3 Nathan Aspinall

Niko Springer 5:3 Gary Anderson

Luke Humphries 5:0 Alex Spellman

Luke Littler 5:1 Karel Sedlacek

Michael van Gerwen 5:4 Beau Greaves

Alexis Toylo 5:4 Stephen Bunting Sonntag, 9. November 2025, 14:00 Uhr: 8x Gruppenspiele Jurjen van der Velde 5:4 Martin Lukeman

Lukas Wenig 5:3 Jonny Clayton

Josh Rock 5:0 Lisa Ashton

Gerwyn Price 5:0 James Wade

Ricky Evans 5:4Stefan Bellmont

Danny Noppert 5:4 Cam Crabtree

Gian van Veen 5:3 Wessel Nijman

Chris Dobey 5:1 Damon Heta Sonntag, 9. November 2025, 20:00 Uhr: 8x Gruppenspiele Nathan Aspinall 5:2 Alex Spellman

Karel Sedlacek 5:3 Daryl Gurney

Martin Schindler 5:4 Stephen Bunting

Gary Anderson 5:4 Beau Greaves

Luke Littler 5:3 Connor Scutt

Luke Humphries 5:3 Michael Smith

Niko Springer 5:4 Michael van Gerwen

Luke Woodhouse 5:2 Alexis Toylo Montag, 10. November 2025, 20:00 Uhr: 8x Gruppenspiele James Wade 5:2 Ricky Evans

Chris Dobey 5:1 Martin Lukeman

Luke Woodhouse 5:4 Stephen Bunting

Martin Schindler 5:2 Alexis Toylo

Jurjen van der Velde 5:3 Damon Heta

Gerwyn Price 5:1 Stefan Bellmont

Michael Smith 5:2 Alex Spellman

Luke Humphries 5:3 Nathan Aspinall Dienstag, 11. November 2025, 20:00 Uhr: 8x Gruppenspiele Jonny Clayton 5:4 Danny Noppert

Beau Greaves 5:4 Niko Springer

Luke Littler 5:1 Daryl Gurney

Lukas Wenig 5:1 Cam Crabtree

Connor Scutt 5:3 Karel Sedlacek

Michael van Gerwen 5:2 Gary Anderson

Wessel Nijman 5:0 Lisa Ashton

Josh Rock 5:2 Gian van Veen Mittwoch, 12. November 2025, 20:00 Uhr: 4x 2. Runde Ricky Evans 10:9 Luke Woodhouse

Gerwyn Price 10:6 Martin Schindler

Luke Humphries 10:3 Jurjen van der Velde

Michael Smith 10:9 Chris Dobey Donnerstag, 13. November 2025, 20:00 Uhr: 4x 2. Runde

Freitag, 14. November 2025, 20:00 Uhr: 2x Viertelfinale

Samstag, 15. November 2025, 20:00 Uhr: 2x Viertelfinale

Sonntag, 16. November 2025, 14:00 Uhr: 2x Halbfinale

Sonntag, 16. November 2025, 20:30 Uhr: Finale

Grand Slam of Darts 2025 heute live: Wer überträgt das Major-Turnier im TV? Im Free-TV ist der Grand Slam bei Sport1 zu sehen. Darüber hinaus werden alle Sessions und Partien auch von DAZN gezeigt. Auch auf Joyn können Darts-Fans das Turnier kostenlos verfolgen!

In welchem Modus wird beim Grand Slam of Darts gespielt? Beim Grand Slam of Darts gilt der klassische 501-Double-Out-Modus. Ein Leg gewinnt, wer zuerst 501 Punkte auf 0 herunterspielt, der Check-Out muss über ein Doppelfeld erfolgen. In welcher Runde wie viele Legs für den Gewinn der Partie notwendig sind, seht ihr nachfolgend: Gruppenspiele: Best of 9 Legs

Achtelfinale (2. Runde): Best of 19 Legs

Viertelfinale: Best of 31 Legs

Halbfinale: Best of 31 Legs

Finale: Best of 31 Legs

Grand Slam of Darts 2025 heute live: Wie hoch ist das Preisgeld? Insgesamt werden beim Grand Slam of Darts 650.000 Pfund Preisgeld ausgeschüttet. Die genaue Aufteilung sieht wie folgt aus: Sieger: 150.000 Pfund

Finalist: 70.000 Pfund

Halbfinale 50.000 Pfund

Viertelfinale: 25.000 Pfund

Achtelfinale: 12.500 Pfund

Gruppensieger Bonus: 3.500 Pfund

3. Platz in der Gruppe: 8.000 Pfund

4. Platz in der Gruppe: 5.000 Pfund Auch interessant: Darts - Grand Slam of Darts: Deutscher Spieler sicher im Viertelfinale, Historisches winkt