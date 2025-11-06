Darts LIVE im Stream auf Joyn
Grand Slam of Darts 2025 live: Übertragung im TV und kostenlosen Joyn-Stream - alle Infos zum Major-Turnier
- Aktualisiert: 07.11.2025
- 08:42 Uhr
Rund einen Monat vor dem Beginn der Darts-WM steht mit dem Grand Slam of Darts das nächste Major-Turnier auf dem Programm. ran hat für euch alle wichtigen Informationen gesammelt.
Vom 8. bis zum 16. November 2025 findet in Wolverhampton mit dem "Grand Slam of Darts" das nächste Major-Turnier der PDC statt.
Dabei kämpfen insgesamt 32 Spieler um den Titel, müssen sich dafür aber zuvor in einer Gruppenphase für die K.o.-Runde qualifizieren. Früher durften sogar BDO-Spieler am Turnier der PDC teilnehmen. Da die Liga mittlerweile nicht mehr existiert, gehen seit 2024 nur PDC-Stars an den Start.
Natürlich gehen mit Luke Littler, Luke Humphries und Co. erneut die "großen Namen" als Favoriten ins Turnier. Doch auch Spieler, die nicht unbedingt zu den absoluten Top-Spielern des Sports gehören, könnten überraschen. Im vergangenen Jahr spielte sich beispielsweise Martin Lukeman ins Finale, verlor dort jedoch deutlich mit 3:16 gegen Luke Littler.
Die deutsche Fahne wird in diesem Jahr von Martin Schindler, Niko Springer und Lukas Wenig hochgehalten. Vor allem Springer hatte jedoch Pech bei der Auslosung und trifft in einer "Todesgruppe" auf Michael van Gerwen, Gary Anderson und Shootingstar Beau Greaves.
Wer dabei ist, wann die Spiele stattfinden und was es sonst noch zum Grand Slam of Darts zu wissen gibt, hat ran zusammengefasst.
Grand Slam of Darts 2025 live: Wann und wo wird das Major-Turnier ausgetragen?
Der Grand Slam of Darts findet vom 8. bis zum 16. November statt. Ausgetragen wird das Major-Turnier in der WV Active Aldersley in Wolverhampton.
Grand Slam of Darts 2025 live: Wie viele Spieler nehmen teil?
Insgesamt nehmen 32 Spieler am Turnier teil. Zu Beginn werden diese in acht Gruppen aufgeteilt. Nach drei Spielen (jeder gegen jeden) ziehen die jeweils ersten zwei in die K.o.-Phase ein.
Wie sehen die Gruppen für den Grand Slam of Darts aus?
- Gruppe A: Luke Humphries, Nathan Aspinall, Michael Smith, Alex Spellman
- Gruppe B: Chris Dobey, Damon Heta, Martin Lukeman, Jurjen van der Velde
- Gruppe C: Stephen Bunting, Martin Schindler, Luke Woodhouse, Alexis Toylo
- Gruppe D: James Wade, Gerwyn Price, Ricky Evans, Stefan Bellmont
- Gruppe E: Luke Littler, Daryl Gurney, Connor Scutt, Karel Sedlacek
- Gruppe F: Gian van Veen, Josh Rock, Wessel Nijman, Lisa Ashton
- Gruppe G: Michael van Gerwen, Gary Anderson, Niko Springer, Beau Greaves
- Gruppe H: Jonny Clayton, Danny Noppert, Lukas Wenig, Cameron Crabtree
Grand Slam of Darts 2025: Der Spielplan - Wann finden die einzelnen Runden statt?
- Samstag, 08. November, 14:00 Uhr: 8x Gruppenspiele
- Samstag, 8. November 2025, 20:00 Uhr: 8x Gruppenspiele
- Sonntag, 9. November 2025, 14:00 Uhr: 8x Gruppenspiele
- Sonntag, 9. November 2025, 20:00 Uhr: 8x Gruppenspiele
- Montag, 10. November 2025, 20:00 Uhr: 8x Gruppenspiele
- Dienstag, 11. November 2025, 20:00 Uhr: 8x Gruppenspiele
- Mittwoch, 12. November 2025, 20:00 Uhr: 4x 2. Runde
- Donnerstag, 13. November 2025, 20:00 Uhr: 4x 2. Runde
- Freitag, 14. November 2025, 20:00 Uhr: 2x Viertelfinale
- Samstag, 15. November 2025, 20:00 Uhr: 2x Viertelfinale
- Sonntag, 16. November 2025, 14:00 Uhr: 2x Halbfinale
- Sonntag, 16. November 2025, 20:30 Uhr: Finale
Grand Slam of Darts 2025 live: Wer überträgt das Major-Turnier im TV?
Im Free-TV ist der Grand Slam bei Sport1 zu sehen. Darüber hinaus werden alle Sessions und Partien auch von DAZN gezeigt. Auch auf Joyn können Darts-Fans das Turnier kostenlos verfolgen!
In welchem Modus wird beim Grand Slam of Darts gespielt?
Beim Grand Slam of Darts gilt der klassische 501-Double-Out-Modus. Ein Leg gewinnt, wer zuerst 501 Punkte auf 0 herunterspielt, der Check-Out muss über ein Doppelfeld erfolgen.
In welcher Runde wie viele Legs für den Gewinn der Partie notwendig sind, seht ihr nachfolgend:
- Gruppenspiele: Best of 9 Legs
- Achtelfinale (2. Runde): Best of 19 Legs
- Viertelfinale: Best of 31 Legs
- Halbfinale: Best of 31 Legs
- Finale: Best of 31 Legs
Grand Slam of Darts 2025 live: Wie hoch ist das Preisgeld?
Insgesamt werden beim Grand Slam of Darts 650.000 Pfund Preisgeld ausgeschüttet. Die genaue Aufteilung sieht wie folgt aus:
- Sieger: 150.000 Pfund
- Finalist: 70.000 Pfund
- Halbfinale 50.000 Pfund
- Viertelfinale: 25.000 Pfund
- Achtelfinale: 12.500 Pfund
- Gruppensieger Bonus: 3.500 Pfund
- 3. Platz in der Gruppe: 8.000 Pfund
- 4. Platz in der Gruppe: 5.000 Pfund