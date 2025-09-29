Anzeige
Darts

Darts: Historisch! Martin Schindler als erster Deutscher unter den Top 16

  • Veröffentlicht: 29.09.2025
  • 15:01 Uhr
  • ran.de

Martin Schindler steht seit Montag auf Platz 16 der Order of Merit. So hoch war noch kein anderer deutscher Darts-Profi platziert.

Schützenhilfe lieferte am Sonntagabend Stephen Bunting, "The Bullet" schlug Gian van Veen im Halbfinale der Swiss Darts Trophy.

Der Niederländer hätte Schindler noch abfangen können, durch dessen Niederlage wird "The Wall" nun aber seit Montag offiziell auf Platz 16 der Order of Merit geführt.

Es ist ein historischer Meilenstein für den Darts-Sport in Deutschland und hat für Schindler einen mehr als angenehmen Nebeneffekt.

Die 16 besten Spieler der Rangliste sind nämlich für den am 6. Oktober beginnenden World Grand Prix gesetzt. Der 29-jährige Hesse kann somit in den ersten Runden den schwersten Gegnern aus dem Weg gehen.

In der Order of Merit verdrängte Schindler den Weltklassespieler Dave Chisnall aus den Top 16, direkt vor dem Deutschen liegt Ex-Weltmeister Peter "Snakebite" Wright.

