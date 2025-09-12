World Series of Darts: Finals heute live im Free-TV und im Livestream auf Joyn

Vom 12. bis zum 14. September stehen die World Series of Darts Finals an. ran gibt alle wichtigen Informationen zum Turnier und zur Übertragung. Die Darts-Weltmeisterschaft rückt immer näher. Während sich einige Spieler bereits in Topform zeigen, kämpfen andere noch mit Leistungsschwankungen. Ab HEUTE: Alle Sessisons der World Series of Darts Finals LIVE im Stream auf Joyn Eine gute Chence, um wieder in die Spur zu finden oder um weiter Selbstbewusstsein zu tanken, stellen die World Series of Darts Finals dar.

Anzeige

Anzeige

Anzeige

Zu den Top-Favoriten in Amsterdam gehören natürlich die großen Namen um Luke Littler, Stephen Bunting, Luke Humphries, Gerwyn Price und Co. Aus deutscher Sicht ist lediglich Gabriel Clemens mit von der Partie. ran zeigt, wie ihr das Darts-Spektakel live verfolgen könnt und verrät die wichtigsten Informationen zum Turnier.

Anzeige

Wann und wo finden die World Series of Darts Finals 2025 statt? Die World Series of Darts Finals 2025 finden vom 12. bis 14. September in Amsterdam statt. Austragungsort ist das "AFAS Live".

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

World Series of Darts Finals heute live: Wann finden die Sessions in Amsterdam statt statt? Freitag, 12. September: 1. Runde ab 19:00 Uhr

Samstag, 13. September: 1. Runde ab 13:00 Uhr

Samstag, 13. September: Achtelfinale ab 19:00 Uhr

Sonntag, 14. September: Viertelfinale ab 13:00 Uhr

Sonntag, 14. September: Halbfinale ab 19:00 Uhr

Sonntag, 14. September: Finale ab 21:30 Uhr

Welcher Modus wird bei den World Series of Darts gespielt? Bei den World Series of Darts Finals wird im "Knockout-Modus" gespielt. Bei einer Niederlage ist man ausgeschieden. Zudem wird - anders als beispielsweise bei der WM - nicht im Satzmodus gespielt. In jedem Spiel gilt der "Best-of-Legs"-Modus: 1. Runde und Achtelfinale: Best of 11 Legs

Viertelfinale: Best of 19 Legs

Halbfinale und Finale: Best of 21 Legs Darts - Luke Littler: So schützt er Freundin Faith vor den sozialen Medien

Anzeige

World Series of Darts Finals 2025: Gibt es eine Free-TV-Übertragung? Ja. Die World Series of Darts Finals werden LIVE im Free-TV von Sport1 übertragen.

Anzeige

Werden die World Series of Darts Finals 2025 heute live im Pay-TV übertragen? Ja. In Deutschland überträgt DAZN live. Dazu ist ein kostenpflichtiges Abo beim Sender notwendig.

Anzeige

Wo kann ich die World Series of Darts Finals 2025 heute kostenlos im Livestream verfolgen? Alle Sessions des Turniers können LIVE und kostenlos auf Joyn verfolgt werden.

Anzeige

Welche deutschen Spieler treten an? Bei den World Series of Darts Finals 2025 tritt mit Gabriel Clemens nur ein deutscher Spieler an. Der "German Giant" trifft am Freitag, den 12. September, in der vierten Partie der Abendsession auf Mike De Decker.

Anzeige

World Series of Darts Finals 2025 heute live: Wie hoch ist das Preisgeld? Insgesamt werden bei den World Series of Darts Finals 2025 400.000 Pfund ausgeschüttet. 1. Runde: 5.000 Pfund

Achtelfinale: 10.000 Pfund

Viertelfinale: 17.500 Pfund

Halbfinale: 25.000 Pfund

Finalist: 40.000 Pfund

Sieger: 80.000 Pfund

Anzeige

Anzeige