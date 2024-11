Eishockey, Deutschland Cup: DEB-Team hofft auf "guten Abschluss"

Nach einem bislang enttäuschenden Deutschland Cup hofft das DEB-Team gegen Österreich auf einen versöhnlichen Abschluss.

Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft hofft nach einem bislang enttäuschenden Deutschland Cup zumindest auf einen versöhnlichen Abschluss. "Jeder Spieler in der Kabine will ein Erfolgserlebnis haben", sagte Bundestrainer Harold Kreis bei "MagentaTV" mit Blick auf das abschließende Spiel in Landshut gegen Österreich am Sonntag (15.00 Uhr).

Nach zwei Niederlagen in den ersten beiden Partien gehe die Mannschaft "in das Spiel mit der Absicht und dem Willen, unser bestes Hockey zu zeigen und einen guten Abschluss bei diesem Turnier zu haben", versicherte Kreis. Gerade gegen Österreich seien die Spieler "extra motiviert", sagte Stürmer Luis Schinko: "Da müssen wir unser bestes Spiel abliefern."

Am Samstag hatte die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB) beim enttäuschenden 2:6 (0:1, 1:1, 1:4) gegen die vorzeitigen Gesamtsieger aus der Slowakei ihre Chance auf den vierten Triumph beim Heimturnier nacheinander vergeben. "Wir hatten unsere Momente, aber insgesamt haben wir eine sehr starke slowakische Mannschaft gesehen", sagte Kreis.

Die einstündige Unterbrechung infolge von Rissen im Eis wollte der Bundestrainer nicht als Entschuldigung gelten lassen. "Das thematisieren wir nicht", betonte Kreis: "Das war suboptimal, ohne Zweifel. Aber das gilt ja für beide Mannschaften."