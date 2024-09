SAP Garden in München eröffnet: EHC unterliegt Buffalo Sabres - Uli Hoeneß "geplättet"

Mit dem Spiel zwischen dem EHC Red Bull und dem NHL-Team Buffalo Sabres wurde der SAP Garden in München eröffnet. Die Akteure zeigten sich begeistert. In München hat am Freitag eine neue Zeitrechnung für zwei Sport-Mannschaften der bayerischen Landeshauptstadt begonnen: Mit einem Spiel zwischen dem viermaligen deutschen Eishockey-Meister EHC Red Bull und dem NHL-Team der Buffalo Sabres wurde am Abend der neue SAP Garden am Rande des Olympiaparks eröffnet. In der angeblich rund 150 Millionen teuren und von Red Bull finanzierten Arena, die wegen Corona erst nach einer Bauzeit von vier Jahren fertiggestellt wurde, werden auch die Basketballer des FC Bayern Spiele bestreiten. Der sportliche Eröffnung hätte freilich gelungener sein können. Die Gastgeber unterlagen vor 10.796 Zuschauern der Mannschaft mit dem ehemaligen Münchner JJ Peterka 0:5 (0:2, 0:2, 0:1). Nationalspieler Peterka, Schütze des fünften Treffers der Sabres (45.), wurde schon bei der Vorstellung mit Sprechchören gefeiert. Großen Applaus gab es auch für Armand Duplantis, zweimaliger Olympiasieger und Weltrekordhalter im Stabhochsprung, der den Puck für das Eröffnungsbully überbrachte, und den ehemaligen Münchner Meistertrainer Don Jackson.

"Man muss allen Beteiligten ein großes Lob aussprechen, dass wir heute nach vier Jahren Bauzeit hier stehen", sagte Bayern Münchens Ehrenpräsident Uli Hoeneß, der gemeinsam mit dem verstorbenen Red-Bull-Patriarchen Dietrich Mateschitz eine treibende Kraft des Projekts war.

Hoeneß vom SAP Garden "geplättet" Im Interview mit "MagentaSport" zeigte er sich zudem ob seiner ersten Eindrücke von der neuen Arena begeistert: "Ich bin das erste Mal hier, seit der SAP Garden fertig ist, und ich bin total geplättet." Begeistert zeigten sich bei dem Sender derweil auch andere Akteure des Abends. "Der ganze Tag war sehr schön. Ein Tag, an dem wir lange auf viele Dinge gewartet haben. Es war wirklich schön. Zwei tolle Mannschaften, gute Charaktere. Es war ein schönes Erlebnis", so der Münchner Trainer Toni Söderholm. "Das erste Spiel in der neuen Arena ist immer etwas Besonderes, gegen die Top-Jungs der Welt zu spielen. [...] Wir können uns in ganz Deutschland glücklich schätzen, dass wir so eine Arena hier haben und ich glaube, die Auswärtsmannschaften werden sich freuen, hier zu spielen, weil es wirklich etwas Schönes ist", erklärte der Münchner Stürmer Yasin Ehliz

