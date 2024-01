Edmonton Oilers fahren dank Torschütze Leon Draisaitl achten Sieg in Serie ein

Anzeige

Zum 19. Mal in dieser Saison glänzte Leon Draisaitl als Torschütze und war so direkt beteiligt am Comeback-Sieg der Edmonton Oilers. Weniger erfolgreich lief es für die anderen Deutschen.

Leon Draisaitl hat die Edmonton Oilers auf ihrer Aufholjagd in der NHL zum achten Sieg in Folge geführt. Bei den Chicago Blackhawks um Lukas Reichel gewannen die Kanadier in der Nacht zum Mittwoch mit 2:1, Draisaitl traf mit seinem 19. Saisontor zum zwischenzeitlichen 1:1-Ausgleich. Den Siegtreffer erzielte Draisaitls kongenialer Sturmpartner Conor McDavid.

Mit 43 Punkten stehen die Oilers, die schwach in die Saison gestartet waren, derzeit in der Pacific Division auf Rang vier. Damit hätten sie zumindest einen Wildcard-Platz für die Play-offs inne, liegen aber auch noch im Dunstkreis der direkten Qualifikationsränge für die Meisterrunde.

Ganz weit entfernt sind die Playoffs für Tim Stützle und die Ottawa Senators. Bei den Calgary Flames verlor das Team aus der kanadischen Hauptstadt mit 3:6, während Stützle ohne Torbeteiligung blieb. Nach der vierten Niederlage nacheinander bleiben die Senators als Letzter der Atlantic Division eine der schlechtesten Mannschaften der Liga.

Seattle Kraken feierte indessen ohne Nationaltorwart Philipp Grubauer, der wegen einer Unterkörperverletzung fehlt, den siebten Sieg in Serie. Bei den Buffalo Sabres und John-Jason Peterka gab es ein klares 5:2. In der Pacific Division liegen die Kraken mit Draisaitls Oilers gleichauf.