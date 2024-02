Anzeige

Die New York Rangers kassieren eine überraschende Pleite gegen die Columbus Blue Jackets. Patrick Kane erlebt eine emotionale Rückkehr nach Chicago - und schießt sein Ex-Team ab.

Für die New York Rangers, Tabellenführer der Eastern Conference, setzte es in der NHL in der Nacht auf Montag eine überraschende Niederlage.

Die Rangers unterlagen bei Schlusslicht Columbus Blue Jackets mit 2:4 (1:1, 1:3, 0:0).

Dmitri Voronkov (5., PP), Kirill Marchenko (21.), Jack Roslovic (32.) und Ivan Provorov (39.) sorgten für die Treffer der Blue Jackets. Für die Rangers waren Artemi Panarin (15.) und Adam Edstrom (32.) erfolgreich.

Trotz der Niederlage in Columbus liegen die Rangers in der Eastern Conference mit 81 Punkten weiterhin auf Platz 1. Allerdings endete mit der Pleite bei den Blue Jackets die vorherige Serie von zehn Siegen.

Auch für die Blue Jackets hat der überraschende Erfolg gegen die Rangers tabellarisch nichts verändert. Columbus liegt mit 48 Punkten weiterhin am Tabellenende im Osten.