NHL: Edmonton Oilers überfahren San Jose Sharks - Connor McDavid mit Meilenstein

Die Edmonton Oilers besiegen die San Jose Sharks in einer Machtdemonstration. Moritz Seider und die Detroit Red Wings kämpfen derweil weiter ums Playoff-Ticket.

Eishockey-Star Leon Draisaitl und die Edmonton Oilers haben kurz vor dem Ende der regulären Saison in der NHL ein dickes Ausrufezeichen gesetzt. Die Kanadier überrollten die San Jose Sharks um Nico Sturm mit 9:2, der Kölner bereitete dabei den zwischenzeitlichen Treffer zum 5:1 vor.

Die Oilers liegen in der Western Conference auf Platz fünf, das Ticket für die Playoffs haben sie bereits gebucht.

Draisaitls Teamkollege Connor McDavid erreichte derweil einen historischen Meilenstein. Mit seinem Assist zum 9:1 durch Zach Hyman verbuchte der 27-Jährige seine 100. Torvorlage in dieser Saison und trat in einen elitären Kreis ein.

100 Assists in einer Spielzeit hatten in der NHL-Geschichte vor McDavid bislang lediglich drei Spieler erreicht: Bobby Orr und Mario Lemieux je einmal, der legendäre Wayne Gretzky gleich elfmal, achtmal davon in Serie im Oilers-Trikot.