NHL: Leon Draisaitl trifft bei Oilers-Sieg gegen Calgary - Connor McDavid vor Meilenstein

Eishockey-Star Leon Draisaitl und seine Edmonton Oilers haben in der NHL nach der frühzeitigen Play-off-Qualifikation weiter Selbstvertrauen für den Kampf um den Titel getankt.

Die Oilers gewannen die "Battle of Alberta" bei den Calgary Flames 4:2 und feierten im vierten Saisonduell mit dem Rivalen den dritten Sieg.

Draisaitl traf zum 1:0 für die Oilers, die am Vortag mit einem 6:2 gegen Colorado das Play-off-Ticket gelöst hatten. Mit seinem 40. Saisontreffer erreichte er zum sechsten Mal in den vergangenen sieben Spielzeiten diese Marke.

Lediglich in der verkürzten Corona-Saison 2020/21 war Draisaitl mit 31 unter 40 Toren geblieben. Für den deutschen Topstürmer war es der 102. Saisonpunkt, sein Teamkollege Connor McDavid liegt nach zwei Assists nun bei 130 Zählern.

McDavid steht nun kurz vor dem Einzug in einen ganz erlauchten Kreis: Der Superstar hat in dieser Saison 99 Torvorlagen verbucht, 100 Assists in einer Spielzeit erreichten in der NHL-Geschichte bislang lediglich drei Spieler: Bobby Orr und Mario Lemieux je einmal, der legendäre Wayne Gretzky gleich elfmal, achtmal davon in Serie im Oilers-Trikot.