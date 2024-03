NHL: Moritz Seider von Detroit Red Wings im Interview: "Wir werden eine Lösung finden"

Moritz Seider: Ich glaube, wir haben einen Schritt nach vorne gemacht und sind deutlich konstanter geworden. Wir haben nicht mehr so die krassen Einbrüche mit vier oder fünf Spielen in Folge, die man verliert. Wir haben ein wichtiges Spiel in Colorado am Mittwoch vor uns, weil wir bisher immer geantwortet haben, wenn wir, wie zuletzt, zwei Mal in Folge verloren haben. Da kommt mir unser Kanada-Trip im Januar in den Gedanken, als wir die beiden ersten Spiele (gegen Edmonton Oilers 4:8 und Vancouver Canucks 1:4) verloren haben und wir im dritten Spiel einen 5:0-Shutoutsieg gegen die Calgary Flames gefeiert haben. Das zeichnet uns aus, dass wir mittlerweile in jedem Spiel drin sind und wir wissen, worauf es in den entscheidenden Situationen ankommt. Wir haben auch im Vergleich zum Vorjahr im Kader noch mal deutlich an Qualität dazu bekommen.

Moritz Seider von den Detroit Red Wings ( NHL jeden Sonntag live auf ProSieben MAXX und ran.de ) wirkt am Telefon entspannt und locker, als wir ihn auf dem Weg zum Training am Montag erreichen. Der 22-jährige deutsche Verteidiger hat auch allen Grund dazu. Nach zwei starken Monaten, dem Januar (9-2-2) und Februar (7-3-0), nehmen seine Red Wings (33-22-6; 72 Punkte) 21 Spiele vor dem Ende der regulären Saison, die erste Wildcard in der Eastern Conference ein, die zur Teilnahme an den Stanley Cup Playoffs berechtigen würde. Damit könnte Detroit seine siebenjährige Durststrecke des Verpassens endlich beenden, doch bis dahin ist noch etwas Weg mit eineinhalb Monaten harter Arbeit zurückzulegen.

Seider: Da sprichst du ein gutes Thema an. Die vielen Gegentore waren besonders bis Dezember ein großes Thema und wir haben ab Januar uns hier schon weiterentwickelt. Unsere Vorgabe ist immer zwei oder weniger Gegentore in einem Spiel zu erreichen. Wenn man das konstant hinbekommt, dann gibt man sich immer eine gute Chance, um den Sieg zu spielen. In vielen Spielen ist auch das erste Tor und einen guten Start zu haben, sehr wichtig. Dann spielen wir normalerweise aus einer gestärkten Defensive heraus und lassen wenig zu. So schön und wichtig es ist, am Ende zu gewinnen, aber wir müssen davon wegkommen, von diesen 5:4- oder 6:5-Siegen, weil es auf Dauer wichtig ist, nicht darauf angewiesen zu sein, viele Tore zu schießen, um zu gewinnen.

Seider: Absolut. Solche Punkte zu haben oder nicht zu haben, macht einen großen Unterschied. Wir werden am Ende der Saison noch sehr wertschätzen, diese Punkte zu haben, wenn es wieder eng zugehen sollte. Das sind wichtige Punkte, die man nicht liegen lassen darf. Für das Selbstvertrauen sind diese ebenfalls wichtig, weil man in weitere Overtimes ganz anders reingeht.

NHL.com/de: Auffällig ist, dass Ihr im Februar vier Mal in Overtime und damit alle eure Spiele in dieser Phase in dem Monat gewonnen habt. Wie wichtig sind diese Zusatzpunkte, sowohl für die Stimmung im Team und Umfeld, als auch für das Tabellenbild?

Seider: Das zeichnet die absoluten Top-Teams der Liga aus. Das Mittelmaß, wenn ich es so nennen darf, schafft es nicht, längere Siegesserien zu verzeichnen und verliert schnell mal mehrere Spiele hintereinander. So dümpelt man dann in dieser 500-Line, wie man hier sagt, dem Schnitt von nur einem Punkt pro Spiel, herum. Da muss man einfach drüber sein, wenn man eine Chance auf die Playoffs haben will. Von daher sind die Spiele, wenn man mal zwei oder drei verloren hat oder auch zu Beginn eines Roadtrips von besonderer Bedeutung. Es geht immer darum, auf der besseren Seite als andere Teams zu bleiben, um in der oberen Hälfte der Tabelle zu stehen.

NHL.com/de: Ihr hattet im Januar und Februar starke Monate und, wie du schon erwähnt hast, zuletzt aber zwei Mal in Folge verloren. Wie wichtig ist es, danach schnell wieder in die Spur zu kommen?

NHL.com/de: Mit sieben Saisontoren hast du deine persönliche Bestleistung aus der Rookie-Saison bereits eingestellt. Für einen Verteidiger geht es nicht unbedingt um Punkte, mehr auch in der Defensive wenig zuzulassen. Doch es fällt auf, dass du deine Schussquote in dieser Saison mit 7,1 Prozent zu den Vorjahren fast verdoppelt hast. Wie viel hast du dafür in diesem Bereich trainiert?

Seider: Ich arbeite jeden Sommer an meinem Schuss. Das ist ein Bereich, den ich auf jeden Fall verbessern muss. Ich habe einen anderen Anspruch als Verteidiger, als mit sechs oder sieben Toren eine Saison abzuschließen, sondern es soll zukünftig schon konstant deutlich zweistellig werden. Deswegen muss ich mehr in den gefährlichen Situationen auf das Tor schießen. Es gibt genug Verteidiger in der NHL, die das tadellos machen und als Vorbild dienen sollten. Den Josis und den Makars gilt es einfach ein bisschen mehr zuzuschauen und ihnen abzuschauen, was sie offensiv so stark macht. Das muss ich in mein Spiel noch besser einarbeiten. Das Tore schießen gehört mittlerweile zu einem Top-Verteidiger dazu und deswegen muss ich mich hier stetig noch verbessern.

NHL.com/de: Ihr habt die erste Wildcard, auch die zweite Wildcard geht derzeit an die Atlantic Division, nachdem diese beiden in den Jahren zuvor meist die Teams der Metropolitan Division geholt haben. Inwiefern siehst du hier eine Machtablösung in der Eastern Conference für die nächste Zeit?

Seider: Ich kann das nur bestätigen. Unsere Division ist – ich würde jetzt nicht sagen, die mit Abstand beste, aber – die engste. Ich glaube, die Buffalo Sabres und Ottawa Senators können nicht ganz so überzeugen, wie sie es vielleicht müssten. Trotzdem sind beide in einem Aufwärtstrend, was unsere Division in den nächsten Jahren noch schwieriger machen wird. Die Dauerbrenner wie Tampa, Toronto, Boston und Florida sind ja ohnehin noch da und Montreal will auch wieder besser werden. Von daher wird es sehr anspruchsvoll werden und das sind die ersten Anzeichen dafür.