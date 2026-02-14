In Torlaune präsentieren sich die finnischen Eishockey-Stars im Gruppenspiel gegen Italien. Dennoch verpassen die Skandinavier den Gruppensieg.

Finnland hat im olympischen Eishockey-Turnier den höchsten Sieg seit 38 Jahren gefeiert. Der Goldmedaillengewinner von Peking fertigte Gastgeber Italien zum Abschluss der Gruppe B mit 11:0 (3:0, 3:0, 5:0) ab, für Platz eins reichte die Torgala allerdings nicht. Dennoch dürften die Finnen in Mailand als bester Zweiter direkt im Viertelfinale stehen.

Bei den Winterspielen im kanadischen Calgary 1988 hatte zuletzt Finnlands Erzrivale Schweden beim 13:2 gegen Frankreich einen Sieg mit elf Toren Unterschied eingefahren. Einen zweistelligen Erfolg hatte es bei Olympia zuletzt 1994 in Lillehammer gegeben, als ebenfalls Italien gegen die Slowakei (4:10) unter die Räder kam.

Den Sieg in Gruppe B sicherte sich allerdings die Slowakei. Der Überraschungsdritte von Peking verlor zwar sein abschließendes Vorrundenspiel 3:5 (1:1, 1:2, 1:2) gegen Schweden, den Dreiervergleich mit den punktgleichen Skandinaviern und Finnland entschieden die Slowaken aber dennoch um ein einziges Tor für sich.