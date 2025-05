Deutschland trifft am Donnerstag im vierten Vorrundenspiel der Eishockey-WM auf die Schweiz (ab 15:45 live auf ProSieben, Joyn, ran.de und in der ran-App). Das Duell ist ein wichtiger Härtetest – von dem viel für den zukünftigen Turnierverlauf abhängt.

Deutschland gegen die Schweiz. Das hat Derby-Charakter. Das hat Brisanz!

Vor allem bei den Aufeinandertreffen bei der Eishockey-WM in den vergangenen Jahren.

2024 war für Deutschland im Viertelfinale gegen die Eidgenossen Schluss. Im Jahr zuvor warf man den Nachbarn hingegen in der gleichen Runde aus dem Turnier. Ein Erfolg, der auch 2021 gelang.

Dabei ist immer Härte in den Partien. Viele Checks. Zuletzt auch häufiger die ein oder andere Rudelbildung. Kurzum: Es ist auch ein Prestige-Duell!

Nun treffen beide Mannschaften bereits in der Vorrunde in Gruppe B aufeinander (am Donnerstag ab 15:45 live auf ProSieben, Joyn, ran.de und in der ran-App).