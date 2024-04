Anzeige

Erfreuliche Nachrichten für die Eishockey-WM: Kanada-Supertalent Connor Bedard tritt für sein Land an.

Eishockey-Fans können sich bei der anstehenden Weltmeisterschaft (10. bis 26. Mai live auf ProSieben, ProSieben MAXX, Joyn und ran.de) auf ein echtes Supertalent freuen! Connor Bedard, First Overall Draft Pick im NHL Draft 2023, hat offiziell verkündet, dass er in Kanadas Kader für die Weltmeisterschaft in Tschechien aufgenommen wird.

"Das ist etwas, worüber ich mich sehr freue, dass ich die Möglichkeit bekomme, zu spielen", sagte Bedard: "Vor ein paar Jahren habe ich noch alle paar Monate für mein Land gespielt (als Juniorenspieler, Anm.d.Red.). Es ist schon eine Weile her, dass ich diese Chance bekommen habe. Ich freue mich sehr darauf."

Bedard hat in der NHL-Saison mit 61 Scorerpunkten (22 Tore, 39 Assists) die Statistiken seiner Chicago Blackhawks und die aller Rookies in der Liga angeführt. Für die Playoffs reichte es in seiner ersten Saison in der besten Eishockey-Liga der Welt aber nicht, so verpassten die Blackhawks die Postseason zum vierten Mal nacheinander.

Der 18-Jährige vertrat die Kanadier bereits viermal: Zweimal bei der U18-WM, zweimal bei der Junioren-WM. Dabei brachte er es auf drei Titel.