Am 24. Mai ist spielfrei bei der Eishockey-WM 2024, am 25. Mai geht es mit den Halbfinals weiter. ProSieben, ProSieben MAXX ran.de und JOYN zeigen 29 Spiele live .

Die Eishockey-WM 2024 wird vom 10. bis 26. Mai 2024 in Tschechien ausgetragen. Als Spielorte stehen Prag und Ostrau bereit. In Prag wird in der O2-Arena gespielt, die 17.000 Zuschauern Platz bietet.

2017 in Deutschland/Frankreich 2018 in Dänemark 2019 Slowakei 2021 Lettland 2022 Finnland 2023 Finnland/Lettland 2024 Tschechien 2025 Schweden/Dänemark

In der Gruppenphase gibt es dann für alle Nationen ein Duell gegen jeden der anderen Gruppengegner, also sieben Spiele. Die besten vier Teams beider Vorrunden-Gruppen qualifizieren sich anschließend für das Viertelfinale der WM-Endrunde.

Eishockey-WM 2024: Welche Spiele laufen heute im Free-TV?

Bei der Eishockey-WM 2024 laufen auf ProSieben und ProSieben MAXX 29 Spiele live im Free-TV. Die Spiele der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft werden live auf ProSieben übertragen. Zudem laufen auch zahlreiche Begegnungen live auf ProSieben MAXX.

Die Spiele im Free TV auf ProSieben und ProSieben MAXX in der Übersicht:

Freitag, 10. Mai 2024:

15:45 Uhr: Slowakei - Deutschland 4:6 (zu den Highlights)

19:40 Uhr: Schweden - USA 5:2 (zu den Highlights)

Samstag, 11. Mai 2024:

15:55 Uhr: Polen - Lettland 4:5 n.V. (zu den Highlights)

19:55 Uhr: Deutschland - USA 1:6 (zu den Highlights)

Sonntag, 12. Mai 2024:

15:55 Uhr: Lettland - Frankreich 3:2 n.V (zu den Highlights)

Montag, 13. Mai 2024:

19:55 Uhr: Deutschland - Schweden 1:6 (zu den Highlights)

Dienstag, 14. Mai 2024:

15:55 Uhr: Kasachstan - Lettland 0:2 (zu den Highlights)

19:55 Uhr: Kanada - Österreich 7:6 n.V (zu den Highlights)

20:20 Uhr: Polen - Frankreich 2:4 (zu den Highlights)

Mittwoch, 15. Mai 2024:

15:45 Uhr: Deutschland - Lettland 8:1 (zu den Highlights)

19:50 Uhr: Slowakei - Polen 4:0 (zu den Highlights)

Donnerstag, 16. Mai 2024:

15:55 Uhr: Kasachstan - Schweden 1:3 (zu den Highlights)

19:55 Uhr: USA - Frankreich 5:0 (zu den Highlights)

Freitag, 17. Mai 2024:

15:45 Uhr: Deutschland - Kasachstan 8:2 (zu den Highlights)

19:50 Uhr: Polen - USA 1:4 (zu den Highlights)

Samstag, 18. Mai 2024:

15:45 Uhr: Deutschland - Polen 4:2 (zu den Highlights)

19:50 Uhr: Frankreich - Slowakei 2:4 (zu den Highlights)

Sonntag, 19. Mai 2024:

15:55 Uhr: USA - Kasachstan 10:1 (zu den Highlights)

19:55 Uhr: Slowakei - Lettland 2:3 (zu den Highlights)

Montag, 20. Mai 2024:

15:55 Uhr: Schweden - Frankreich 3:1 (zu den Highlights)

19:55 Uhr: Kasachstan - Polen 3:1 (zu den Highlights)

Dienstag, 21. Mai 2024:

11:45 Uhr: Deutschland - Frankreich 6:3 (zu den Highlights)

15:55 Uhr: USA - Lettland 6:3 (zu den Highlights)

19:50 Uhr: Schweden - Slowakei 6:1

Donnerstag, 23. Mai 2024:

15:45 Uhr: Viertelfinale: Schweiz - Deutschland 3:1 (zu den Highlights)

19:50 Uhr: Viertelfinale: Schweden - Finnland 2:1 (zu den Highlights)

Die beiden anderen Viertelfinals aus Prag (Kanada – Slowakei und Tschechien – USA) zeigen wir dann in Highlights in den Sendungen, auf ran.de und Joyn. Die Highlights zu Kanada vs. Slowakei findet ihr zudem unter diesem Link, die zu Tschechien vs. USA unter diesem.

Samstag, 25. Mai 2024:

15:45 Uhr: Halbfinale - Tschechien - Schweden 7:3 (zu den Highlights)

19:50 Uhr: Halbfinale - Kanada - Schweiz 2:3 nach Penaltyschießen (zu den Highlights)

Sonntag, 26. Mai 2024:

15:00 Uhr: Spiel um Platz 3 - Schweden - Kanada 4:2 (zu den Highlights)

19:55 Uhr: Finale - Schweiz - Tschechien 0:2 (zu den Highlights)

