Trainer Miroslav Klose hat einen Tag nach seiner Vertragsverlängerung mit Zweitligist 1. FC Nürnberg einen Kantersieg gefeiert.

Nach zuletzt drei sieglosen Spielen gelang dem 1. FC Nürnberg gegen den ebenfalls schwach ins neue Jahr gestarteten Karlsruher SC mit einem ungefährdeten 5:1 (3:0) der Befreiungsschlag.

Julian Justvan traf am Freitagabend im Max-Morlock-Stadion innerhalb von drei Minuten doppelt (25., 28.). Mohamed Ali Zoma (41., 50., 65.) entschied das Spiel früh mit einem Dreierpack. Marvin Wanitzek (58.) verkürzte zwischenzeitlich per Foulelfmeter.

Nach langem Hin und Her hatte der FCN am Donnerstag bekannt gegeben, dass Trainer Miroslav Klose auch über den Sommer hinaus an der Seitenlinie stehen wird.