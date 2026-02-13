2. bundesliga live in sat.1, auf ran.de und joyn
2. Bundesliga - Nach Klose-Verlängerung: 1. FC Nürnberg überrollt den KSC
- Aktualisiert: 13.02.2026
- 20:23 Uhr
- SID
Trainer Miroslav Klose hat einen Tag nach seiner Vertragsverlängerung mit Zweitligist 1. FC Nürnberg einen Kantersieg gefeiert.
Nach zuletzt drei sieglosen Spielen gelang dem 1. FC Nürnberg gegen den ebenfalls schwach ins neue Jahr gestarteten Karlsruher SC mit einem ungefährdeten 5:1 (3:0) der Befreiungsschlag.
Julian Justvan traf am Freitagabend im Max-Morlock-Stadion innerhalb von drei Minuten doppelt (25., 28.). Mohamed Ali Zoma (41., 50., 65.) entschied das Spiel früh mit einem Dreierpack. Marvin Wanitzek (58.) verkürzte zwischenzeitlich per Foulelfmeter.
Nach langem Hin und Her hatte der FCN am Donnerstag bekannt gegeben, dass Trainer Miroslav Klose auch über den Sommer hinaus an der Seitenlinie stehen wird.
Grimaldi rückt in die Startelf und glänzt
Man wolle den "Club weiterentwickeln und von Dingen, die in der Vergangenheit nicht gut gelaufen sind, lernen", erneuerte Klose sein Vorhaben vor der Partie ohne konkret zu werden.
Fünf Veränderungen nahm der Weltmeister von 2014 im Vergleich zur knappen 1:2-Niederlage in Paderborn vor, Adriano Grimaldi rückte unter anderem in die Startelf und legte beide Treffer von Justvan vor.
Im Anschluss an die Justvan-Show wurde Zoma zum Hauptprotagonisten. Wanitzek traf vom Punkt zum zwischenzeitlichen 4:1.
