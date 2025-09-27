In der 2. Bundesliga hat die SV Elversberg durch ein spätes Tor den nächsten Sieg eingefahren. Paderborn baut die Erfolgsserie aus, während sich Karlsruhe zu drei Punkten müht.

Die SV Elversberg bleibt in der 2. Bundesliga Tabellenführer Darmstadt 98 auf den Fersen.

Das Team von Trainer Vincent Wagner gewann nach einem Last-Minute-Tor gegen Bundesliga-Absteiger Holstein Kiel glücklich mit 1:0 (0:0). Die SVE bleibt nach dem fünften Saisonsieg Zweiter.

Umjubelter Held des Tages war der erst 18 Jahre alte Otto Stange: Er verwandelte in der Nachspielzeit (90.+5) einen Foulelfmeter zum Sieg für die SVE. Kiel musste nach zuletzt zwei Saisonsiegen einen Dämpfer hinnehmen.

Mit dem dritten Sieg in Folge hat der SC Paderborn die Aufstiegsplätze in der 2. Bundesliga ins Visier genommen.

Die Ostwestfalen bezwangen im Verfolgerduell des siebten Spieltags den 1. FC Kaiserslautern mit 2:0 (0:0) und kletterten mit 14 Punkten auf den vierten Rang.