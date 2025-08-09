2. Spieltag Samstag 20:30 Uhr
2.Liga live: 1:0 90. Min 1.FC Kaiserlautern vs. Schalke 04 - Blitztabelle - Ticker & Highlights
- Aktualisiert: 10.08.2025
- 08:17 Uhr
- Julian Huter
Kaiserslautern gegen Schalke 04 - Zweite Liga live am 2. Spieltag
Wenn zwei Fußball-Dinos aufeinandertreffen, ist Gänsehaut vorprogrammiert: Der 1. FC Kaiserslautern empfängt am Samstagabend den FC Schalke 04 – und der Betzenberg wird beben! Beide Klubs sind mit großen Ambitionen in die Saison gestartet, beide brauchen nach durchwachsenen Auftritten dringend Punkte. Es ist das Duell zweier Traditionsvereine, bei dem nicht nur die Tabelle, sondern auch Stolz, Fans und Geschichte mitspielen. Wer setzt ein Ausrufezeichen im Aufstiegskampf?
Die zwei Teams im Samstags Topspiel
1. FC Kaiserslautern – Auf dem Betze zählt nur Kampf!
Wenn der Betzenberg ruft, bebt die Pfalz! Für uns Lautrer geht’s nicht nur um Punkte – es geht ums Herz, ums Blut, um unser Zuhause. Gegen Schalke ist jedes Spiel ein kleines Endspiel, denn solche Gegner wecken Feuer. Klar, es läuft noch nicht alles rund – aber wer hierherkommt, der weiß: Aufm Betze kann alles passieren. Und wenn’s drauf ankommt, sind wir da – mit allem, was wir haben!
FC Schalke 04 – Malochen, kämpfen, wiederauferstehen!
Wir sind Schalke. Wir kommen aus’m Pott, mit Staub auf der Seele und Glut im Herzen. Die letzten Wochen waren nix für schwache Nerven – aber wer uns kennt, weiß: Wir stehen immer wieder auf. Lautern ist keine Kaffeefahrt, das wird ein heißer Tanz. Doch genau da fühlen wir uns wohl. Jetzt ist der Moment, zusammenzuhalten – auf dem Platz, im Block, im Herzen. Glück auf!
Live Update 22:50 Uhr: 1:0 auf dem Betze
Tore:
50. Min. Ritter (Elfmeter)
Spielinfos: 1.FC Kaiserslautern - Schalke 04 (#1FCKS04)
Spielrunde: Zweite Liga 2025/2026, Vorrunde, 2. Spieltag
Anpfiff: Samstag, 09.08.25, 20:30 Uhr
Stadion: Fritz-Walter-Stadion (Kaiserlautern)
Zuschauer: 49.300 (ausverkauft)
Schiedsrichter: Petersen, Martin (Stuttgart)
Assistenten: Foltyn, Rafael (Wiesbaden) - Stein, Thomas (Aschaffenburg))
Vierter Offizieller: Erbst, Lars (Gerlingen)
VAR: Perl, Günter (Pullach) - Bramlage, Henrik (Vechta)
- 1. Halbzeit1'
- 45'
- 2. Halbzeit46'
- 1:0Elfmeter55'
- 90'
Liveticker 1.FCK vs. S04
Der 1. FC Kaiserslautern besiegt den FC Schalke 04 knapp mit 1:0 und fährt den ersten Saisonsieg ein! Beide Mannschaften legten über die komplette Spieldauer eine hohe Intensität an den Tag, am Ende entscheidet ein Standard: Schallenberg legte Hanslik nach einer FCK-Ecke und Ritter verwandelte den fälligen Strafstoß zum 1:0 (55.). Danach lag für eine Weile der zweite Treffer für die Gastgeber in der Luft ehe S04 sich in der Schlussphase berappelte und die Spielkontrolle übernahm. Doch die Gäste waren im letzten Drittel an diesem Abend zu harmlos und auch eine 12-minütige Nachspielzeit konnten die Knappen letztlich nicht mehr nutzen. Danke fürs Mitlesen!
Karaman setzte im gegnerischen Strafraum zum Fallrückzieher an und ein Roter Teufel hatte dabei seine Hand im Spiel. Doch der Stürmer stand zuvor im Abseits, daher gibt es keinen späten Strafstoß für Schalke.
Auch Bachmann holt sich noch die Gelbe Karte ab, weil er an der Außenlinie mit seiner Grätsche zu spät kommt und seinen Gegenspieler Sirch abräumt.
Robinson ist keine Minute auf dem Feld und grätscht von vorn mit offener Sohle in Bachmann hinein, trifft den Schalker voll am Spann. Weil der Joker vorher auch den Ball spielt, korrigiert der Schiedsrichter seine Entscheidung und gibt nur die Gelbe Karte.
Der Schiedsrichter greift bei kleineren Unsportlichkeiten konsequent durch: Kaiserlaustern bekommt einen Einwurf zugesprochen, kann diesen aber nicht schnell ausführen, weil Becker mit dem Ball in der Hand einfach weiterläuft und dadurch das Spiel verzögert.
Der eingewechselte Højlund springt mit der Schulter in Gyamfi hinein - die Gelbe Karte geht in Ordnung.
Kapitän Ritter übernimmt Verantwortung und schiebt ganz cool flach im rechten Eck ein. Sofort bebt der komplette Betzenberg!
Schallenberg hatte den flachen Eckball geklärt, dabei aber auch seinen Gegenspieler Hanslik am Fuß getroffen.
Emreli kommt bei seiner Grätsche an der Außenlinie gegen El-Faouzi zu spät in den Zweikampf, holt den Schalker durch sein Tackling von den Beinen.
Zwischen Kaiserslautern und Schalke fallen im ersten Durchgang keine Treffer! Die Anfangsphase gehörten den Gastgebern, die lautstark vom Betzenberg getragen wurden. S04 brauchte ein wenig, um ins Spiel zu finden, wurde aber ab der 30. Minute aktiver und zielstrebiger. Doch nennenswerte Torchancen gab es auf beiden Seiten noch nicht - offensiv können die Roten Teufel und Knappen auf jeden Fall nachlegen!
Gyamfi verliert in der Vorwärtsbewegung den Ball und nimmt dann die Verfolgung hinter El-Faouzi auf. Bis zum eigenen Strafraum verfolgt der Verteidiger den Schalker, dann zieht er das taktische Foul und stoppt den Konter.
Ritter wird von Becker gefoult, die Gelbe Karte sieht dann aber Gantenbein - der Schienenspieler des S04 spielt danach bewusst den Ball weg und das sieht der Schiedsrichter gar nicht gern.
Aufstellungen
1. FC Kaiserslautern
FC Schalke 04
Reservespieler
Trainer
Reservespieler
Trainer
Spielstatistik
- Zweikämpfe57,01 %42,99 %
- Ballbesitz in %54,24 %45,76 %
- Schüsse1011
- Pässe ges.400315
- Angek. in %77,5 %72,38 %
- Ecken53
- Fouls verübt816
- Abseits32
- Gelb44
- Gelb-Rot00
- Rot00
Alles zum Topspiel 1.FCK vs. S04: Die 5 brennendsten Fragen vor Lautern gegen Schalke
1. Form & Ausgangslage
- Können Kaiserslautern und Schalke nach dem Auftakt punkten und Selbstvertrauen tanken?
- Wer steht nach dem 1. Spieltag stärker unter Druck?
2. Taktik & Aufstellung
- Mit welcher Formation gehen beide Trainer ins Spiel?
- Gibt es Schlüsselspieler, die ausfallen oder zurückkehren?
- Wer übernimmt die Spielmacherrolle?
3. Schlüsselduelle
- Welches 1-gegen-1-Duell könnte das Spiel entscheiden (z. B. Sturm gegen Innenverteidigung)?
- Wer gewinnt den Kampf im Mittelfeld?
4. Stimmung & Kulisse
- Wie wirkt sich die Atmosphäre im ausverkauften Fritz-Walter-Stadion auf das Spiel aus?
- Können die Fans den Heimvorteil für Lautern zum Faktor machen?
5. Historie & Prestige
- Wer hat in den letzten direkten Duellen die Nase vorn?
- Welche besondere Brisanz steckt in diesem Traditionsduell?
6. Bedeutung fürs Saisonziel
- Ist das Spiel schon ein früher Fingerzeig im Aufstiegsrennen?
- Könnte eine Niederlage für eines der Teams die Saisonziele ins Wanken bringen?
Letzten Spiele
Direkter Vergleich
Live im TV / Stream
Hier ist die Übersicht, wo und wie du das Topspiel (Samstag, 9. August 2025, Anstoß um 20:30 Uhr) zwischen 1. FC Kaiserslautern und FC Schalke 04 live verfolgen kannst:
Live-Übertragung im Free-TV & Streaming
RTL (Free-TV) zeigt das Samstagabend-Topspiel live im Fernsehen ab ca. 20:15 Uhr und parallel im Livestream auf RTL+ .
Sky (Pay-TV) überträgt das Spiel ebenfalls live – wahlweise im TV oder im Stream über WOW .
2. Liga live: Kaiserslautern gegen Schalke 04im TV, Livestream, Radio & Ticker
Free TV: RTL
Live Stream / PayTV: Sky
Livestream: RTL+, WOW
Blitztabelle 2. Liga
|#
|Mannschaft
|Mannschaft
|Mannschaft
|Sp.
|S
|U
|N
|Tore
|Diff.
|Pkt.
|1
|SV Darmstadt 98
|Darmstadt
|D98
|2
|2
|0
|0
|5:1
|4
|6
|2
|Hannover 96
|Hannover
|H96
|2
|2
|0
|0
|3:0
|3
|6
|3
|Eintracht Braunschweig
|Braunschweig
|EBS
|2
|2
|0
|0
|4:2
|2
|6
|4
|SC Paderborn 07
|Paderborn
|SCP
|2
|1
|1
|0
|3:2
|1
|4
|5
|Arminia Bielefeld
|Bielefeld
|DSC
|1
|1
|0
|0
|5:1
|4
|3
|6
|Karlsruher SC
|Karlsruhe
|KSC
|1
|1
|0
|0
|3:2
|1
|3
|7
|SV 07 Elversberg
|Elversberg
|SVE
|1
|1
|0
|0
|1:0
|1
|3
|8
|SpVgg Greuther Fürth
|Gr. Fürth
|SGF
|2
|1
|0
|1
|5:5
|0
|3
|9
|1. FC Magdeburg
|Magdeburg
|FCM
|2
|1
|0
|1
|2:2
|0
|3
|9
|FC Schalke 04
|Schalke
|S04
|2
|1
|0
|1
|2:2
|0
|3
|11
|1. FC Kaiserslautern
|K'lautern
|FCK
|2
|1
|0
|1
|1:1
|0
|3
|12
|Preußen Münster
|Pr. Münster
|PRM
|2
|0
|1
|1
|3:4
|-1
|1
|13
|Hertha BSC
|Hertha BSC
|BSC
|1
|0
|0
|1
|1:2
|-1
|0
|13
|Holstein Kiel
|Holstein Kiel
|KIE
|1
|0
|0
|1
|1:2
|-1
|0
|15
|Dynamo Dresden
|Dresden
|SGD
|2
|0
|0
|2
|3:5
|-2
|0
|16
|1. FC Nürnberg
|Nürnberg
|FCN
|2
|0
|0
|2
|0:2
|-2
|0
|17
|VfL Bochum
|Bochum
|BOC
|1
|0
|0
|1
|1:4
|-3
|0
|18
|Fortuna Düsseldorf
|Düsseldorf
|F95
|2
|0
|0
|2
|1:7
|-6
|0
- Aufstieg
- Relegation
- Relegation
- Abstieg