2. Bundesliga - FC Schalke 04 lehnt Angebot für Top-Stürmer ab

Moussa Sylla ist der Torgarant auf Schalke. Noch. Denn der Spieler muss eventuell verkauft werden.

Von Mike Stiefelhagen

Wird Moussa Sylla den FC Schalke 04 noch in dieser Transferperiode verlassen?

Laut "Sport Bild" ist nach vielen Offerten und Interessen ein weiteres konkretes Angebot für den Stürmer im S04-Briefkasten gelandet.

Demnach bietet ein ausländischer, nicht genannter Verein eine Ablöse über fünf Millionen Euro. Plus weitere Bonuszahlungen.

Allerdings sollen die Verantwortlichen einen Verkauf zu diesen Konditionen abgelehnt haben. Zumal es in den vergangenen Monaten schon höhere Offerten für den Franzosen gegeben haben soll.