2. Bundesliga: VfL Bochum trennt sich von Trainer Dieter Hecking und Geschäftsführer Sport Dirk Dufner

Der VfL Bochum reagiert auf die sportliche Krise und trennt sich von Trainer Dieter Hecking. Auch Geschäftsführer Sport Dirk Dufner muss gehen.

Fußball-Zweitligist VfL Bochum hat auf seine anhaltende Talfahrt reagiert und Trainer Dieter Hecking freigestellt. Gleichzeitig gab der Klub auch die sofortige Trennung von Sport-Geschäftsführer Dirk Dufner bekannt.

Nach dem Abstieg aus der Bundesliga liegt der VfL nach nur einem Sieg aus den ersten fünf Spielen in der 2. Liga mit drei Punkten auf Rang 16.

U19-Coach David Siebers wird bis auf Weiteres die Leitung der Lizenzmannschaft übernehmen. Der VfL gastiert am Samstag beim Tabellenletzten 1. FC Nürnberg.