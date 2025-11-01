Anzeige
2. bundesliga live in sat.1, auf ran.de und joyn

Nach Pokal-Gala: Darmstadt verspielt Heimsieg gegen Arminia Bielefeld

  • Aktualisiert: 01.11.2025
  • 22:29 Uhr
  • SID

Auf die Pokal-Gala folgt der Liga-Frust: Darmstadt 98 hat seine Sieglose-Serie in der 2. Bundesliga fortgesetzt.

Trotz zweimaliger Führung musste der SV Darmstadt 98 am Samstagabend mit einem 2:2 (2:1) gegen Aufsteiger Arminia Bielefeld begnügen. Nach dem vierten Ligaspiel in Folge ohne Sieg drohen die Lilien den Anschluss an die Spitzengruppe zu verlieren.

Drei Tage nach dem überzeugenden Sieg im DFB-Pokal gegen Schalke 04 (4:0) erzielten Fraser Hornby (4.) und Isac Lidberg (33.) die Treffer für Darmstadt.

Bielefeld kam durch Noah Sarenren-Bazee (28.) sowie Maximilian Großer (73.) aber zweimal zurück und verhinderte die fünfte Niederlage in den vergangenen sechs Ligaspielen auch dank einer Leistungssteigerung nach der Pause.

Anzeige
Anzeige

Bundesliga und 2. Liga kostenlos auf Joyn

Anzeige

Darmstadt gab im heimischen Stadion am Böllenfalltor gleich das Tempo vor. Früh belohnte Hornby das Team von Trainer Florian Kohfeldt im Nachsetzen.

Anzeige

Lidberg schlägt schon wieder zu

Auch nach der Führung erspielten sich die Lilien Chancen, bei der besten traf Matej Maglica die Latte (19.). Dazu ließ die Antwort auf den überraschenden Bielefelder Ausgleich nicht lange auf sich warten: Lidberg traf nach einem langen Ball von Torhüter Marcel Schuhen.

Bielefeld kam wacher aus der Kabine und arbeitete sich immer besser ins Spiel. Darmstadt musste dazu die verletzungsbedingte Auswechslung von Angreifer Hornby verkraften (63.) und agierte fortan deutlich passiver. Die Bestrafung folgte: Großers Schuss wurde noch entscheidend von Maglica abgefälscht.

News und Videos zur 2. Bundesliga
Stand erstmals in der Startelf: Amin Younes (m.)
News

Schalke patzt in Karlsruhe

  • 01.11.2025
  • 15:36 Uhr
Beifus
News

S04 mit Last-Minute-Pleite, Hertha auf dem Vormarsch

  • 01.11.2025
  • 15:30 Uhr
imago images 1068569117
News

Hertha-Anhänger attackieren Fans von Dynamo

  • 01.11.2025
  • 15:22 Uhr
Traditionsduell: Nürnberg gegen Braunschweig
News

Effizienter Club siegt und atmet auf

  • 01.11.2025
  • 15:01 Uhr
Fabian Reese verwandelt den Elfmeter sicher
News

Hertha weiter auf dem Vormarsch

  • 01.11.2025
  • 14:55 Uhr
Holstein Kiel erleidet einen Dämpfer in Münster
News

Dämpfer nach Pokaleuphorie: Kiel patzt in Münster

  • 31.10.2025
  • 20:41 Uhr
Hannovers Leopold (l.) im Duell mit Conté
News

SVE verpasst Sprung an die Spitze

  • 31.10.2025
  • 20:29 Uhr
Zehntausende Dynamofans zu Gast im Olympiastadion; DFB-Pokal, 2. Runde: Hertha BSC - SG Dynamo Dresden; Fußball; GER; Saison 2019 2020; Olympiastadion; Berlin; 30. Oktober 2019; *** Tens of thousan...
News

Hertha drohen Dynamo-Randale durch Fan-Invasion

  • 30.10.2025
  • 15:40 Uhr
Die Polizei plant mit mehr als 1000 Einsatzkräften
News

Berlin vor Ausnahme-Wochenende: Doppelspieltag fordert Polizei

  • 30.10.2025
  • 15:37 Uhr
imago images 1011834958
News

KI befragt: Ex-Schalke-Keeper beendet seine Karriere

  • 30.10.2025
  • 14:52 Uhr