Nach Pokal-Gala: Darmstadt verspielt Heimsieg gegen Arminia Bielefeld

Auf die Pokal-Gala folgt der Liga-Frust: Darmstadt 98 hat seine Sieglose-Serie in der 2. Bundesliga fortgesetzt.

Trotz zweimaliger Führung musste der SV Darmstadt 98 am Samstagabend mit einem 2:2 (2:1) gegen Aufsteiger Arminia Bielefeld begnügen. Nach dem vierten Ligaspiel in Folge ohne Sieg drohen die Lilien den Anschluss an die Spitzengruppe zu verlieren.

Drei Tage nach dem überzeugenden Sieg im DFB-Pokal gegen Schalke 04 (4:0) erzielten Fraser Hornby (4.) und Isac Lidberg (33.) die Treffer für Darmstadt.

Bielefeld kam durch Noah Sarenren-Bazee (28.) sowie Maximilian Großer (73.) aber zweimal zurück und verhinderte die fünfte Niederlage in den vergangenen sechs Ligaspielen auch dank einer Leistungssteigerung nach der Pause.