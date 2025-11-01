2. bundesliga live in sat.1, auf ran.de und joyn
Nach Pokal-Gala: Darmstadt verspielt Heimsieg gegen Arminia Bielefeld
- Aktualisiert: 01.11.2025
- 22:29 Uhr
- SID
Auf die Pokal-Gala folgt der Liga-Frust: Darmstadt 98 hat seine Sieglose-Serie in der 2. Bundesliga fortgesetzt.
Trotz zweimaliger Führung musste der SV Darmstadt 98 am Samstagabend mit einem 2:2 (2:1) gegen Aufsteiger Arminia Bielefeld begnügen. Nach dem vierten Ligaspiel in Folge ohne Sieg drohen die Lilien den Anschluss an die Spitzengruppe zu verlieren.
Drei Tage nach dem überzeugenden Sieg im DFB-Pokal gegen Schalke 04 (4:0) erzielten Fraser Hornby (4.) und Isac Lidberg (33.) die Treffer für Darmstadt.
- 2. Bundesliga: Schalke mit Last-Minute-Pleite, Hertha weiter auf dem Vormarsch
- Hertha-Anhänger attackieren Fans von Dynamo Dresden vor Anpfiff
Bielefeld kam durch Noah Sarenren-Bazee (28.) sowie Maximilian Großer (73.) aber zweimal zurück und verhinderte die fünfte Niederlage in den vergangenen sechs Ligaspielen auch dank einer Leistungssteigerung nach der Pause.
Bundesliga und 2. Liga kostenlos auf Joyn
Darmstadt gab im heimischen Stadion am Böllenfalltor gleich das Tempo vor. Früh belohnte Hornby das Team von Trainer Florian Kohfeldt im Nachsetzen.
Lidberg schlägt schon wieder zu
Auch nach der Führung erspielten sich die Lilien Chancen, bei der besten traf Matej Maglica die Latte (19.). Dazu ließ die Antwort auf den überraschenden Bielefelder Ausgleich nicht lange auf sich warten: Lidberg traf nach einem langen Ball von Torhüter Marcel Schuhen.
Bielefeld kam wacher aus der Kabine und arbeitete sich immer besser ins Spiel. Darmstadt musste dazu die verletzungsbedingte Auswechslung von Angreifer Hornby verkraften (63.) und agierte fortan deutlich passiver. Die Bestrafung folgte: Großers Schuss wurde noch entscheidend von Maglica abgefälscht.