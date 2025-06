SAT.1 und Joyn übertragen den Schlager zwischen dem siebenmaligen Deutschen Meister aus Gelsenkirchen und dem Hauptstadtklub aus Berlin am 1. August live. Außerdem ist die Partie live auf ran.de und in der ran -App zu sehen.

Die Zweitliga-Saison 2025/26 startet mit einem Highlight: Schalke 04 empfängt am 1. August (live in SAT.1, auf Joyn und im ran-Stream) Hertha BSC.

In der kommenden Spielzeit soll und muss es für beide Vereine besser werden. Denn sowohl Schalke als auch Hertha wollen zumindest langfristig wieder dahin zurück, wo sie dem eigenen Anspruch zufolge hingehören: in die Bundesliga .

Ein Sieg am 1. Spieltag wäre ein erster, wenn auch kleiner Schritt in diese Richtung.

Auch Supercup und Bundesliga werden live in SAT.1 und auf Joyn übertragen

Schon zwei Wochen später übertragen SAT.1 und Joyn den Franz Beckenbauer Supercup live - der FC Bayern gastiert am 16. August bei Pokalsieger VfB Stuttgart.

Und am 22. August folgt dann mit der Partie des FC Bayern gegen RB Leipzig auch das Eröffnungsspiel der neuen Bundesliga-Saison - ebenfalls live in SAT.1, auf Joyn, ran.de und in der ran-App.