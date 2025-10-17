Nach Jahren des Chaos scheint der FC Schalke 04 wieder da zu sein. DIESES Königsblau würde der Bundesliga auf allen Ebenen guttun. Ein Kommentar. Von Justin Kraft Was war beim FC Schalke 04 in den vergangenen Jahren alles los? Von Skandalen rund um den ehemaligen Boss Clemens Tönnies bis hin zu Fans, die Spieler und Mitarbeiter jagten und attackierten. Einst noch einer der absoluten Topklubs der Bundesliga und dauerhafter Vertreter in internationalen Wettbewerben, stieg Königsblau nicht nur sportlich ab, sondern auch neben dem Platz. Der Klub versank im Chaos, geriet in finanzielle Schwierigkeiten und lebte fast nur noch von seiner glorreichen Vergangenheit. FC Bayern vs. Borussia Dortmund: Die Highlights vom Top-Spiel am Samstag ab 23 Uhr auf Joyn Wenn Menschen über den S04 sagten, dass sie ihn gern wieder in der Bundesliga hätten, dann bezogen sie sich vor allem auf große Zeiten, die lange her sind. Und auf eine Atmosphäre im Stadion, die nie aufgehört hat, internationales Top-Niveau zu haben. Doch so verdient die Abstiege in den Jahren 2021 und 2023 waren, so unverdient wäre der schnelle Wiederaufstieg gewesen. Dafür fehlte es in allen Bereichen an Qualität und auch an dem Gefühl, dass alle an einem Strang ziehen.

Anzeige

Anzeige

Anzeige

Im Oktober 2025 keimt nun aber große Hoffnung auf. Schalke entfacht erstmals wieder eine Art "Wir"-Gefühl auf und neben dem Platz. Die Symbiose aus Fans und Mannschaft scheint zurück zu sein, die Arbeit im sportlichen Bereich trägt erste Früchte. Das Resultat: Schalke ist vorübergehend Tabellenführer der 2. Bundesliga nach neun Spielen.

Anzeige

Die beste Defensive der Liga: Schalke 04 auf gutem Weg Und wer nicht gerade aus Dortmund kommt, wird wohl zustimmen, dass dieser Klub der Bundesliga extrem guttun würde. Und zwar genau in dieser aktuellen Verfassung. Vermutlich werden sogar einige BVB-Fans die Derbys mit dem großen Rivalen vermissen. Im Moment aber ist Schalke eben mehr als seine Vergangenheit. Beim 3:0-Auswärtssieg in Hannover unterstrich die Mannschaft ihre herausragende Form. Die Knappen spielen keinen besonders ästhetischen Fußball, aber sie geben ihren Anhängerinnen und Anhängern das, was sie über Jahre verlangt haben: Leidenschaft und Lust auf die teils harte Gangart in der 2. Bundesliga. Im Moment stellt Schalke mit nur fünf Gegentoren die beste Defensive der Liga. Vorn reichte es immerhin zu 13 Treffern. Als einziges Team in der 2. Bundesliga lässt das Team von Miron Muslic derzeit im Schnitt weniger als zehn Abschlüsse des Gegners pro Partie zu. Es mag wie ein Klischee klingen, aber Schalke arbeitet Fußball – und ist aufgrund der taktisch guten Defensivausrichtung gleichzeitig deutlich mehr als "nur" Arbeiterfußball. Der Erfolg in dieser Saison wird sicher auch davon abhängen, wie sehr man sich offensiv noch steigern kann, um sich gerade in engen Spielen nicht zu sehr von der starken Abwehr abhängig zu machen.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Den Aufstieg hätten sich vor allem die Fans verdient Das 3:0 in Hannover zeigt jedoch das enorme Potenzial. Schalke scheint tatsächlich auf einem sehr guten Weg zu sein – und wäre in dieser Form tatsächlich auch über die Traditionsargumente hinaus eine echte Bereicherung für die Bundesliga. Wobei man sich gerade von diesen Argumenten kaum freimachen kann, wenn man erneut die 10.000 Fans sieht, die den Klub am Freitagabend nach Hannover begleitet haben. Jahrelang war Schalke nur eine Karrikatur eines einst großen Klubs. Und man muss bei aller Hoffnung auf den großen Turnaround realistisch bleiben: Das sind sie immer noch. Nur diesmal fühlt es sich etwas anders an.

Bundesliga-Transfergerüchte: FC Barcelona beobachtet wohl Hoffenheim-Stürmer Fisnik Asllani 1 / 12 © 2025 Getty Images Fisnik Asllani (1899 Hoffenheim)

Die rasante Entwicklung von Hoffenheims Fisnik Asllani hat laut "Sky" wohl den FC Barcelona auf den Plan gerufen. Demnach sollen die Katalanen den 23-Jährigen, der in der vergangenen Saison noch für die SV Elversberg in der 2. Bundesliga spielte, als möglichen Neuzugang für den Sommer 2026 im Blick haben. Dann könnten Interessenten von einer angeblichen Ausstiegsklausel im Kontrakt des Deutsch-Kosovaren profitieren. Zuletzt benannte Asllani Barca in der "Sportbild" bereits als seinen Traumklub. © IMAGO/Sven Simon Noah Atubolu (SC Freiburg)

Keeper Noah Atubolu steht bis 2027 beim SC Freiburg unter Vertrag. Nun berichtet "Sky", dass Inter Mailand an dem 23-Jährigen Interesse zeigt und über eine Verpflichtung im kommenden Sommer nachdenkt. Dementsprechende Gespräche sind wohl bereits geplant. Atubolu wurde jüngst von Bundestrainer Julian Nagelsmann für die WM-Qualifikationsspiele der Nationalmannschaft nachnominiert. © 2025 Getty Images Jurrien Timber (FC Arsenal)

Die Bayern mischen laut "CaughtOffside" wohl im Poker um Arsenal-Star Jurrien Timber mit. Dem Bericht nach sollen die Münchner schon Kontakt zum 24 Jahre alten Rechtsverteidiger aufgenommen haben. Allerdings dürfte sich auch Arsenal um einen Verbleib des Niederländers bemühen und an einer Vertragsverlängerung über den Sommer 2028 hinaus arbeiten. Im Sommer 2023 zahlten die "Gunners" kolportierte 40 Millionen Euro Ablöse für Timber an dessen Ex-Klub Ajax Amsterdam. © Getty Images Gilberto Mora (Club Tijuana)

Der BVB soll wohl mal wieder die Fühler nach einem internationalen Toptalent ausgestreckt haben. Laut dem Portal "TBR Football" dürfte die Borussia am erst 16-jährigen Mexikaner Gilberto Mora interessiert sein. Das Teenie-Juwel spielt in seiner Heimat für den Club Tijuana bereits regelmäßig in der ersten Liga des Landes, hat beim Gold Cup bereits drei A-Länderspiele bestritten und ist nun bei der U20-WM im Einsatz. Sollte der ... © 2025 Getty Images Gilberto Mora (Club Tijuana)

... Bundesligist den Zuschlag erhalten, dürfte Mora allerdings erst mit Erreichen der Volljährigkeit tatsächlich nach Dortmund wechseln. Allerdings ist die Konkurrenz dem Bericht nach wohl enorm, auch die Bayern sowie Chelsea und auch Inter Miami werden als weitere Interessenten für den offensiven Mittelfeldspieler genannt. © 2025 Getty Images Dayot Upamecano (FC Bayern München)

Nach Real Madrid soll nun auch der FC Liverpool Interesse an Dayot Upamecano zeigen. Laut "Bild" denken die Engländer über eine ablösefreie Verpflichtung nach. Der Vertrag des Franzosen würde im Sommer 2026 auslaufen, sollten sich er und die Bayern nicht einigen können. Nach Informationen von "Sport1" fordert das Lager Upamecanos eine deutliche Gehaltserhöhung, ein Handgeld sowie eine Ausstiegsklausel. Die FCB-Bosse könnten dagegen einen harten Kurs einschlagen. © AFP/SID/MARCO BERTORELLO Bremer (Juventus Turin)

Der FC Bayern soll laut "Calciomercato" an Juventus-Verteidiger Bremer interessiert sein – allerdings buhlen auch Manchester United, Liverpool und Chelsea um den 28-Jährigen. Ein Transfer gilt dennoch als unwahrscheinlich: Bremer verlängerte erst im Sommer langfristig bei Juve, ehe er sich im Oktober das Kreuzband riss. Nur ein "verrücktes Angebot" über 70 bis 80 Millionen Euro könnte die Italiener wohl umstimmen, die den Abwehrmann eigentlich als unverkäuflich betrachten. © Eibner Nicolas Jackson (FC Bayern München)

Nicolas Jacksons Berater Ali Barat heizt mal wieder Spekulationen an. Diesmal geht es um eine feste Verpflichtung der Leihgabe des FC Chelsea, die den FC Bayern 65 Millionen Euro kosten würde. "Ich denke, wenn Nico Jackson diese Saison gute Leistungen bringt, sollten sie ihn angesichts des aktuellen Marktpreises für Stürmer von 65 Millionen Euro kaufen", sagte Barat "RMC Sport" ... © Eibner Nicolas Jackson (FC Bayern München)

Barat ist klar, dass dafür vor allem die Leistungen seines Klienten stimmen müssen. Aber: "Normalerweise, bei seinem Potenzial, denke ich, dass sie kein Problem damit haben werden, die 65 Millionen Euro am Ende des Sommers zu zahlen." Bei 40 Einsätzen kommt es laut Klausel automatisch zum Kauf, ohne die Anzahl der Spiele könnten die Bayern den Stürmer aber auch für diese Summe verpflichten, falls er überzeugt. © Noah Wedel Almugera Kabar (Borussia Dortmund)

Fünf Einsätze für die Profis von Borussia Dortmund reichen offenbar aus, um das Interesse des FC Brentford zu wecken. Nach Informationen der "Bild" beschäftigt sich der Premier-League-Klub intensiv mit einer Verpflichtung von Almugera Kabar. Der 19-jährige Innenverteidiger hat derzeit einen Marktwert von rund einer Million Euro. Brentford soll bereits Kontakt mit dem Spieler aufgenommen haben und wäre demnach bereit, eine Ablösesumme von etwa 20 Millionen Euro zu zahlen. © IMAGO/Shutterstock Brajan Gruda (Brighton & Hove Albion)

Einem Bericht von "Sky" zufolge beschäftigte sich der VfB Stuttgart im Sommer mit Brajan Gruda. Der ehemalige Mainzer sei demnach nicht zufrieden mit seiner Spielzeit bei Brighton. Aus diesem Grund erhofften sich die Schwaben wohl eine Leihe des Youngsters. Die Seagulls sollen jedoch weiter mit ihm planen. Neben Stuttgart zeigten dem Sportsender zufolge auch weitere Klubs Interesse am Deutschen - darunter auch mehrere Bundesligisten. Wird das Thema im Winter wieder heiß? © IMAGO/Ulmer/Teamfoto Min-jae Kim (FC Bayern München)

Die Zukunft von Min-jae Kim bleibt ungewiss. Dem "Kicker" zufolge gehörte der Innenverteidiger im Sommer zu den Abgangskandidaten beim FC Bayern München. Ein Verkauf soll sich aber schwierig gestalten, da das Gehalt des Südkoreaners viele Interessenten abschrecke. Zudem fordern die Münchner laut dem Bericht eine hohe Ablöse für Kim. Dennoch könnte das Thema auch im Winter wieder hochkochen.