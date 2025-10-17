Kurz vor dem Bundesliga-Kracher zwischen dem FC Bayern und BVB sorgen Transfergerüchte um Nico Schlotterbeck für Aufsehen. Das Timing passt in ein seit Jahren unterstelltes Muster. Von Nicolas Gödtel Die Schlagzeilen um Nico Schlotterbeck reißen nicht ab: Kurz vor dem großen Bundesliga-Duell zwischen Borussia Dortmund und dem FC Bayern (Samstag ab 18:30 Uhr im Liveticker) sorgen Transfergerüchte für Aufsehen. Der 25-jährige Innenverteidiger ist seit 2022 fester Bestandteil der Dortmunder Defensive und kehrte nach einer längeren Verletzungspause direkt als feste Größe zurück. Beim BVB sorgte er direkt für Stabilität und wurde auch von Bundestrainer Julian Nagelsmann umgehend wieder für die Nationalmannschaft berufen.

Seine starke Frühform nach der Rückkehr ließ Schlotterberck umgehend ins Rampenlicht rücken. Experte Lothar Matthäus heizte die Spekulationen an und sprach vom Bayern-Interesse an Schlotterbeck: "Ich bin auch der Meinung, dass vielleicht schon der eine oder andere Kontakt oder das eine oder andere Gespräch stattgefunden hat", erklärte der Rekordnationalspieler bei "RTL". Matthäus fügte aber hinzu, dass Schlotterbeck "nicht nur in der Bundesliga, sondern wahrscheinlich auch bei vielen Vereinen in der Premier League" auf dem Zettel stehe. Trainer Vincent Kompany fehlen wohl bis zu fünf Defensivspieler

Bastian Dankert pfeift das Bundesliga-Topspiel - schlechtes Omen für den BVB? Die Dortmunder Vertreter möchten derweil mit dem Verteidiger verlängern. Laut "Sky" liegt dem Verteidiger bereits ein Vertrag vor, doch Schlotterbeck wolle sich alle Optionen offenhalten. Der Zeitpunkt für die Gerüchte befeuert derweil Vorwürfe über ein strategisches Vorgehen der Münchner, das in der Vergangenheit immer wieder für Unruhe gesorgt hat.

Transfer-Turbulenzen bei Bayern: Von Manuel Neuer bis Mario Götze So waren 2011 vor dem Wechsel von Manuel Neuer von Schalke 04 zum FC Bayern monatelange, intensive Spekulationen zu vernehmen. Schon früh kursierten Gerüchte über das Interesse der Münchener, die in der Öffentlichkeit für viel Aufmerksamkeit sorgten. Beim Halbfinale des DFB-Pokal gegen Bayern im März 2011 entlud sich die aufgeheizte Stimmung dann: Bayern-Fans zeigten lautstarke Proteste, hielten Plakate mit Slogans wie "Koan Neuer" hoch und reagierten bei jeder Aktion des Torhüters auf dem Spielfeld mit Buhrufen. Ein besonders prägnantes Beispiel für die Brisanz solcher Transferspekulationen war der Fall von Mario Götze im Frühjahr 2013. Kurz vor dem Champions-League-Halbfinale gegen Real Madrid wurde bekannt, dass Götze Dortmund im Sommer in Richtung FC Bayern verlassen würde – mitten in der heißen Phase einer historischen Saison. BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke fand damals deutliche Worte: "Ich glaube, dass Bayern seit vielen Jahren das gleiche Erfolgsschema verfolgt. Dazu gehört auch, den Konkurrenten zu schwächen", sagte er der "Sport Bild". Zwei Monate später trafen sich die beiden Teams tatsächlich im Champions-League-Finale in Wembley wieder – mit Götze verletzt auf der Tribüne und seinem Wechsel längst besiegelt.

Bayerns Taktik vor Spielen gegen Borussia Dortmund Auch Robert Lewandowski geriet 2014 in ein ähnliches Spannungsfeld. Der FC Bayern hatte bereits ein Jahr zuvor Interesse an ihm gezeigt, doch von Dortmunder Seite wurden die Verhandlungen zunächst blockiert. In der Zwischenzeit machten leise Gerüchte über einen Transfer die Runde, während Lewandowskis Vertragsverlängerung bei Borussia Dortmund ins Stocken geriet und die Spekulationen weiter anheizte. Die öffentliche Debatte zog sich über Monate hin. Serhou Guirassy - Einsatz-Entscheidung vor Klassiker gegen den FC Bayern gefallen

FC Barcelona: Spaniens Meister in der Krise? Zwischen Partys, Transfers und Flicks Verantwortung Medien, Fans und Verantwortliche beider Vereine diskutierten intensiv über den potenziellen Wechsel. Gerade in dieser Saison wurden daher alle Spiele zwischen Bayern und Dortmund mit großer Aufmerksamkeit auf Lewandowski verfolgt. Ein paar Jahre später, im Frühjahr 2016, wiederholte sich das bekannte Muster – mit Mats Hummels. Drei Wochen vor dem DFB-Pokalfinale zwischen Dortmund und Bayern verkündete er intern, dass er zum Rekordmeister wechseln wolle. Selbst die Verantwortlichen des BVB wussten zu diesem Zeitpunkt offenbar nichts von einem Angebot – es soll schlicht keines vorgelegen haben. Ob das Timing vom Spieler oder den Bayern gewählt wurde, blieb unklar.

FC Bayern: Gezielte Transfergerüchte auch bei Nico Schlotterbeck? Auch jüngst beim Transferdrama um Florian Wirtz von Bayer Leverkusen im Sommer 2025 zeigte sich dieses Muster wieder. Ehrenpräsident Uli Hoeneß brachte sich persönlich in die Gerüchteküche ein, während Leverkusens Sportchef Simon Rolfes erklärte: "Die Bayern – das habe ich schon gemerkt, als ich mit zehn Jahren den Kicker gelesen habe – haben sowas ja damals schon immer kurz vor den Spielen gemacht."

Vor diesem Hintergrund wirkt das aktuelle Gerücht um Schlotterbeck kaum zufällig. Ob die Initiative tatsächlich aus München stammt oder aus dem Umfeld befeuert wird, bleibt offen – doch das Timing kurz vor dem Duell mit dem BVB passt ins bekannte Bild. Immer wieder gerieten vor wichtigen Spielen mögliche Bayern-Transfers in die Schlagzeilen.

