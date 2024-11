2. Liga live: 0:1 12.Min.  Schalke 04 - Kaiserslautern - Ticker, Tore, Statistiken & Updates

30' Karaman behauptet den Ball nach einer Kopfballverlängerung Bachmanns auf der rechten Strafraumseite zunächst gegen Elvedi. Er will nach innen ziehen, wird davon aber auf faire Art und Weise vom Schweizer abgehalten.

27' Kleinhansl fehlen Zentimeter zum 0:2! Yokoto dribbelt über rechts an die seitliche Strafraumlinie, bevor er flach in den Raum vor den Sechzehner spielt. Der unbedrängte Kleinhansl zirkelt den Ball aus 19 Metern mit dem linken Innenrist in Richtung oberer rechter Ecke. An dieser segelt der Ball hauchdünn vorbei; möglicherweise war Torhüter Heekeren noch entscheidend mit den Fingerspitzen dran.

26' Bulut aus der zweiten Reihe! Murkin treibt den Ball über den linken Flügel an die Grundlinie und gibt hoch in den Sechzehner. Der Ball rutscht durch an die halbrechte Strafraumkante. Bulut probiert sich per rechtem Spann mit einer Direktabnahme. Die ist in der halbrechten Ecke leichte Beute für FCK-Schlussmann Krahl.

23' Die Pfälzer scheinen mit der Führung im Rücken erst einmal mit einer passiveren Rolle leben zu können. Sie sollten sich allerdings hüten, so passiv zu werden wie in den letzten 30 Minuten des jüngsten Heimspiels gegen Braunschweig.

20' Die van-Wonderen-Auswahl antwortet mit einer aktiven Phase auf das Gegentor. Sie drängt auf eine schnelle Antwort, taucht wegen mangelnder Geschwindigkeit und Direktheit aber noch zu selten zwischen den gegnerischen Defensivlinien auf.

17' Gelbe Karte für Afeez Aremu (1. FC Kaiserslautern)

Schiedsrichter Robin Braun zückt die erste Gelbe Karte der Partie. Aremu erwischt Younes im Kampf um einen aufspringenden Ball mit dem rechten Fuß an dessen rechtem Oberschenkel.

15' In der Live-Tabelle machen die Roten Teufel einen ordentlichen Satz, springen durch den Vorteil auf der Anzeigetafel vom neunten auf den dritten Tabellenplatz. Schalke könnte im Falle der Niederlage im Laufe des Wochenendes in die Abstiegszone abrutschen.

12' Tooor für 1. FC Kaiserslautern, 0:1 durch Ragnar Ache

Kaiserslautern geht mit seiner ersten Chance in Führung! Der durch Kleinhansl in die linke Tiefe geschickte Kaloč gibt auf Höhe des Elfmeterpunkts flach und hart nach innen. Nachdem Kamiński verpasst hat, vollstreckt Ache aus sieben Metern mit dem rechten Fuß in die halblinke Ecke.

11' Die erste Chance gehört S04! Younes schlägt einen präzisen Flugball aus dem linken Mittelfeld auf die tiefe rechte Sechzehnerseite. Sylla spielt von der Grundlinie flach zurück in den Bereich zwischen Fünferkante und Elfmeterpunkt. Der leicht im Rücken erwischte Bachmann kommt vor Keeper Krahl an den Ball, feuert diesen aber recht klar drüber.

9' Die Roten Teufel greifen den heimischen Aufbau früh an und verzeichnen einige Eroberung in der gegnerischen Hälfte, wandeln diese bisher aber noch nicht in zwingende Gegenstöße um.

8' Murkin sucht Sylla! Der Engländer taucht durch eine Verlagerung auf der linken Außenbahn auf und will den Franzosen mit einer Flanke an das rechte Fünfereck in Szene setzen. Der Ball ist aber zu hoch angesetzt und segelt über dem unbewachten Sylla hinweg.

6' Sylla nimmt auf dem rechten Flügel an Fahrt auf, geht in ein Laufduell mit Tomiak. Der gebürtige Essener kann den Angreifer nicht nur sauber abgrätschen; er verhindert sogar einen Eckstoß.

4' Die Pfälzer schlagen von ihrem rechten Flügel erste Flugbälle in den heimischen Sechzehner. Sowohl Yokotas als auch Ronstadts hohe Hereingabe klären die Hausherren im ersten Anlauf per Kopf.

1' Schalke gegen Kaiserslautern – auf geht's in der Veltins-Arena!

1' Spielbeginn

Soeben haben die 22 Akteure das Grün betreten.

Bei den Pfälzern, die bisher mehr Punkte in der Fremde (elf) als vor eigenem Publikum (neun) holten und die heute mit einem weiteren Dreier bis auf Tabellenplatz zwei vorrücken könnten, stellt Coach Markus Anfang nach dem 3:2-Heimsieg gegen Eintracht Braunschweig einmal um. Anstelle von Touré (Bank) beginnt der nach Gelbsperre wieder verfügbare Tomiak.

Auf Seiten der Gelsenkirchener, die den jüngsten Vergleich mit dem FCK infolge eines 3:0-Heimsieges vor eigenem Publikum Ende Januar auf dem Betzenberg mit 1:4 verloren und die durchschnittlich zwei Gegentore pro Partie zulassen, hat Trainer Kees van Wonderen im Vergleich zum 2:2-Auswärtsunentschieden beim Hamburger SV eine personelle Änderung vorgenommen. Kalas verdrängt Seguin auf die Bank.

Der 1. FC Kaiserslautern hat sein Momentum über die jüngste Länderspielpause konserviert. Waren die Roten Teufel mit acht Punkten aus vier Begegnungen in das vereinsfußballfreie Wochenende gegangen, schlugen sie am letzten Sonntag Eintracht Braunschweig dank der Treffer Kaločs (18.), Aches (41.) und Hansliks (45.+2) mit 3:2. Gegen die abstiegsbedrohten Niedersachsen wäre ein deutlicherer Sieg möglich gewesen, doch in den dominanten ersten 60 Minuten ließ Kaiserslautern einige Chancen aus und musste daher spät zittern.

Der FC Schalke 04 scheint sich unter Kees van Wonderen allmählich zu stabilisieren. Nachdem der niederländische Cheftrainer mit zwei Niederlagen gestartet war, zogen die Königsblauen aus ihren jüngsten Partien beim SSV Ulm 1846 (0:0), gegen den SSV Jahn Regensburg (2:0) und beim Hamburger SV (2:2) fünf Punkte. Im hohen Norden kämpften sie sich nach einem auf einer schwachen ersten Halbzeit beruhenden 0:2-Rückstand auch dank des Einbruchs ihrer Gastgeber zurück; nach den Treffern Younes’ (57.) und Karamans (74.) war sogar ein Dreier zum Greifen nahe.