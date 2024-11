2. Liga live: 0:3 90.Min.  Schalke 04 - Kaiserslautern - Ticker, Tore, Statistiken & Updates

90' Fazit:

Der 1. FC Kaiserslautern feiert beim FC Schalke 04 einen 3:0-Auswärtserfolg und springt durch den vierten Sieg in sechs Ligaspielen mindestens für eine Nacht vom neunten auf den zweiten Tabellenplatz. Nach ihrer auf einem Treffer Aches (12.) beruhenden 1:0-Pausenführung legten die Roten Teufel ihren Fokus weiterhin auf eine kompakte Defensive. Sie nutzten einen ihrer Vorstöße, um den zweiten Treffer nachzulegen; Hanslik traf aus der Drehung von der Strafraumkante (52.). Bei nur gelegentlichen, leichten Problemen der Abwehr, die die einfallslosen Gelsenkirchener fast durchgängig im Griff hatte, vollendete Yokota eine sehenswerte Kombination mit Kaloč und Hanslik zum 0:3 (61.). Die van-Wonderen-Auswahl wehrte sich nach Kräften gegen die klare Heimpleite, rannte aber ohne echtes Konzept an und verpasste den Ehrentreffer. Der FCK hätte sogar noch deutlicher gewinnen können. Der FC Schalke 04 tritt am Freitag beim SC Paderborn 07 an. Der 1. FC Kaiserslautern empfängt am Samstag den Karlsruher SC. Einen schönen Abend noch!

90' Spielende

90' Redondo mit der Großchance zum 0:4! Gegen vogelwild vorgerückte Hausherren wird der Joker in die halblinke Gasse in Richtung Schalker Gehäuse geschickt. Er visiert aus 15 Metern gegen den herauslaufenden Heekeren die obere linke Ecke an. Der Ball verfehlt diese um einen Meter.

90' Nach einem Steilpass aus dem Mittelfeld taucht Tempelmann auf halbrechts frei vor Gästekeeper Krahl auf, den er zunächst auch umkurven kann. Dabei verspringt ihm aber der Ball; er kullert ins rechte Toraus.

90' Die Roten Teufel kämpfen in dieser Nachspielzeit um das fünfte gegentorlose Match in dieser Saison. Schalke droht das vierte Spiel ohne eigenen Treffer.

90' Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 6

Der Nachschlag in Gelsenkirchen-Erle soll 360 Sekunden betragen.

90' Infolge einer von der rechten Fahne durchgerutschten Ecke zieht Tempelmann aus halblinken 18 Metern mit dem linken Spann ab. Krahl nimmt den Ball in der Tormitte sicher auf.

89' Gelbe Karte für Florian Kleinhansl (1. FC Kaiserslautern)

Kleinhansl streckt Aydın auf seiner linken Abwehrseite mit einem seitlichen Tritt nieder.

88' Auch Markus Anfang schöpft sein Wechselkontingent aus, bringt Tachie und Gyamerah für den doppelten Scorer Hanslik und den angeschlagenen Elvedi.

87' Einwechslung bei 1. FC Kaiserslautern: Jan Gyamerah

87' Auswechslung bei 1. FC Kaiserslautern: Jan Elvedi

87' Einwechslung bei 1. FC Kaiserslautern: Richmond Tachie

87' Auswechslung bei 1. FC Kaiserslautern: Daniel Hanslik

86' Es verlassen zwar viele Schalker Anhänger vorzeitig das Stadion, doch die Unterstützung der Heimfans bleibt insgesamt positiv. Ein Pfeifkonzert hat es weder zur Pause noch im Anschluss an die Gegentore zwei und drei gegeben.

85' Während Kaiserslauterns Abwehrmann Elvedi behandelt werden muss, nimmt Kees van Wonderen seinen letzten personellen Tausch vor. Tempelmann übernimmt Younes' Aufgaben.

84' Einwechslung bei FC Schalke 04: Lino Tempelmann

84' Auswechslung bei FC Schalke 04: Amin Younes

83' Ritter hat das 0:4 auf dem Fuß! Der Ex-Paderborner ist am Ende eines Konters Adressat eines Querpasses Hansliks von rechts. Er nimmt aus zentralen 14 Metern bei zugestellter Schussbahn mit dem rechten Innenrist Maß. Heekeren ist in der halbrechten Ecke problemlos zur Stelle.

82' Die Roten Teufel feiern nach aktuellem Stand übrigens den ersten Sieg in Gelsenkirchen seit Oktober 2011. Hört sich nach einer langen Durststrecke an, allerdings haben sie hier seitdem auch erst einmal wieder gespielt, und zwar in der Vorsaison (0:3).

79' Gelbe Karte für Kenny Redondo (1. FC Kaiserslautern)

Redondo stößt Aydın im Mittelfeld bei erhöhtem Tempo zu Boden. Die vierte Gelbe Karte der Partie ist fällig.

78' Die Gelsenkirchener werfen noch einmal alles in die Waagschalke, um ein spätes Comeback zu schaffen. Durch die lange Unterbrechung dürften noch gut 20 Minuten für drei Treffer übrig sein.

76' Markus Anfangs dritter Joker ist Ritter. Er ersetzt den einmal mehr starken Torschützen Yokota.

75' Einwechslung bei 1. FC Kaiserslautern: Marlon Ritter

75' Auswechslung bei 1. FC Kaiserslautern: Daisuke Yokota

74' ... und er nimmt die Entscheidung zurück: Wegen einer hauchdünnen Abseitsstellung Karamans, der nach Ansicht Brauns auch aktiv geworden ist, gibt es keinen Elfmeter.

73' ... Robin Braun sieht sich die Szene selbst in der Review-Area an...

72' Wegen einer möglichen Abseitsstellung Karamans im Vorfeld läuft noch eine Überprüfung durch den VAR...

71' Es gibt Strafstoß für Schalke! Donkors Linksschuss aus mittigen 13 Metern infolge einer Ecke hat Touré mit dem abgespreizten rechten Arm berührt. Schiedsrichter Robin Braun zeigt sofort auf den Punkt.

71' Einwechselspiieler Lasme wirft gegen aufgerückte Gäste in der halbrechten Offensivspur den Turbo an. Er tankt sich in den Sechzehner und schießt aus spitzem Winkel. Touré steht im Weg und blockt.

70' Für Kees van Wonderens Joker Nummer drei und vier, Donkor und Aydın, geht es wohl nur noch darum, bei der Ergebniskosmetik mitzuhelfen. Bachmann und Grüger sehen sich den Rest der Partie von der Bank aus an.

69' Einwechslung bei FC Schalke 04: Mehmet-Can Aydın

69' Auswechslung bei FC Schalke 04: Max Grüger

68' Einwechslung bei FC Schalke 04: Anton Donkor

68' Auswechslung bei FC Schalke 04: Janik Bachmann

67' Durch die klare Führung und den aktuellen 1:2-Rückstand Magdeburgs gegen Hertha belegen die Pfälzer nun sogar den zweiten Tabellenplatz. Für Leihspieler Yokota (KAA Gent) war es übrigens der zweite Saisontreffer.

64' Nach drei ungeschlagenen Partien droht den Königsblauen ein herber Rückschlag in Form einer klaren Heimniederlage. Mit einer Abwehrleistung wie in der letzten Viertelstunde werden sie sich nicht so schnell aus dem Tabellenkeller befreien können.

61' Tooor für 1. FC Kaiserslautern, 0:3 durch Daisuke Yokota

Die Roten Teufel bleiben eiskalt und sind nun auf dem Weg zum Kantersieg! Sie kombinieren sich durch das Angriffszentrum. Nach kurzen und direkten Anspielen Kaločs und Hansliks taucht Yokota frei vor dem Heimgehäuse auf und donnert den Ball aus mittigen zwölf Metern in die obere rechte Ecke.

59' Gelbe Karte für Taylan Bulut (FC Schalke 04)

Bulut kann auf seiner rechten Abwehrseite nicht mit Kleinhansl Schritt halten. Auch hier ist eine Verwarnung fällig.

59' Seguin probiert's direkt! Der Joker sieht, dass sich FCK-Keeper Krahl für den Freistoß von Schalkes rechter Offensivseite für eine Flanke in die Mitte orientiert. Er zirkelt den Ball mit dem rechten Innenrist halbhoch auf die kurze Ecke. Krahl kann gerade noch abbremsen und den Ball parieren.

58' Gelbe Karte für Filip Kaloč (1. FC Kaiserslautern)

Kaloč hält Bulut am Arm fest, um eine defensive Unterzahlsituation zu verhindern. Er handelt sich seine fünfte Gelbe Karte in dieser Saison ein und fehlt damit am nächsten Wochenende.

58' Nach einer knappen Stunde nimmt Kees van Wonderen einen Doppelwechsel vor. Seguin und Lasme kommen für Schallenberg und Sylla.

57' Einwechslung bei FC Schalke 04: Bryan Lasme

57' Auswechslung bei FC Schalke 04: Moussa Sylla

57' Einwechslung bei FC Schalke 04: Paul Seguin

57' Auswechslung bei FC Schalke 04: Ron Schallenberg

56' Younes taucht auf halblinks direkt vor der gegnerischen Abwehrkette auf und will den Ball aus gut 19 Metern mit dem rechten Innenrist in die rechte Ecke schlenzen. Der Ball verfehlt den Gästekasten um gut einen Meter.

55' Die Hausherren prägen das Geschehen nach Wiederbeginn weiterhin mit Ballbesitzvorteilen, finden aber keine Wege in abschlussreife Positionen. Kommen sie wie am letzten Samstag in Hamburg nach einem 0:2-Rückstand zurück?

52' Tooor für 1. FC Kaiserslautern, 0:2 durch Daniel Hanslik

Kaiserslautern baut seine Führung aus! Nach Sirchs Flachpass vom rechten Flügel nimmt Hanslik den Ball mit dem Rücken zum Tor stehend an der zentralen Sechzehnerkante an. Er kann sich ohne Verteidigerdruck drehen und mit dem linken Spann abziehen. Der noch leicht von Kamiński berührte Schuss schlägt in der flachen rechten Ecke ein.

51' Kaloč aus der Distanz! Nach einem Kurzpass Yokotas visiert der Tscheche aus vollem Lauf und zentralen 25 Metern die rechte Ecke an. Sein Schuss rutscht ihm leicht über den rechten Spann und rauscht daher recht klar an der rechten Stange vorbei.

49' Während Kees van Wonderen in der Pause auf personelle Umstellungen verzichtet hat, schickt Markus Anfang mit Touré eine frische Kraft ins Rennen. Aremu ist in der Kabine geblieben. Der Ex-Frankfurter geht in die Dreierkette und Sirch rückt eine Position vor.

46' Willkommen zurück zur zweiten Halbzeit in der Veltins-Arena! Die formstarke Anfang-Auswahl bringt das jüngst aufgebaute Selbstvertrauen bei einer durchaus ordentlich aufspielenden Schalker Mannschaft auf den Rasen und liegt dank der besseren Chancenqualität verdientermaßen knapp vorne. Die Königsblauen dürfen aber noch auf ihr viertes ungeschlagenes Match in Serie hoffen, wenn sie ihre offensive Zielstrebigkeit nach dem Seitenwechsel steigern.

46' Einwechslung bei 1. FC Kaiserslautern: Almamy Touré

46' Auswechslung bei 1. FC Kaiserslautern: Afeez Aremu

46' Anpfiff 2. Halbzeit

45' Halbzeitfazit:

Der 1. FC Kaiserslautern führt zur Pause der Zweitligafreitagspartie beim FC Schalke 04 mit 1:0. Nach hinsichtlich Strafraumszenen ereignisarmen, ausgeglichenen Anfangsminuten verzeichneten die Königsblauen durch Bachmann eine erste gefährliche Annäherung (11.). Fast im direkten Gegenzug rissen die Roten Teufel die Führung an sich; Ache verwertete eine Hereingabe Kaločs aus kurzer Distanz (12.). In der Folge waren die Hausherren aktiver, investierten viele Kräfte in ihr Offensivspiel, verpassten aber zwingende Abschlüsse, während die eher zurückhalten Pfälzer durch einen Mitteldistanzversuch Kleinhansls nur hauchdünn am zweiten Treffer vorbei schrammten (27.). Auch in der jüngsten Viertelstunde waren die Gelsenkirchener im Vorwärtsgang über weite Strecken harmlos. Die Pfälzer kamen durch eine unplatzierte Direktabnahme des spät verletzungsbedingt ausgewechselten Ache zu einer weiteren Chance (41.). Für S04 ergab sich eher zufallsbedingt noch eine gefährliche Strafraumszene mit Beteiligung Bachmanns (45.+2). Bis gleich!

45' Ende 1. Halbzeit

45' Schalke wird noch einmal gefährlich! Buluts scharfe, flache Hereingabe von der rechten Grundlinie erreicht FCK-Schlussmann Krahl an der Fünferkante, befördert den Ball aber gegen Bachmanns linkes Knie. Er hat Glück, dass Elvedi dessen unkontrollierten Kontakt drei Meter vor der Linie klären kann.

45' Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 3

Durchgang eins in der Veltins-Arena soll um 180 Sekunden verlängert werden.

44' Einwechslung bei 1. FC Kaiserslautern: Kenny Redondo

44' Auswechslung bei 1. FC Kaiserslautern: Ragnar Ache

43' Das ist bitter für den FCK: Der Ex-Frankfurter zeigt schnell an, dass er ausgewechselt werden muss. Markus Anfang wird noch vor dem Kabinengang tauschen. Redondo steht schon zur Hereinnahme bereit.

42' Ache hat sich ohne gegnerische Einwirkung während eines Sprints am wohl am rechten Knöchel verletzt und muss auf dem Feld behandelt werden.

41' Ache mit der Direktabnahme! Sirchs Eckstoßflanke von der rechten Fahne senkt sich am Elfmeterpunkt. Dort hat sich der Neun-Tore-Mann des FCK seines Gegenspielers entledigt und zieht mit dem rechten Fuß ab. Der wuchtige Versuch ist zu zentral und kann daher durch Heekeren entschärft werden.

39' Mit einem weiteren Treffer würden die Roten Teufel sogar auf Rang zwei rücken, denn dann wäre die Tordifferenz besser als jene des Karlsruher SC. Gleichzeitig ließe sie der 1. FC Magdeburg hinter sich, sollte er gegen Hertha BSC gewinnen (aktuell 0:0).

36' Da war mehr drin für die Gäste! Yokota wird auf seiner rechten Seite durch Ronstadt an die Grundlinie geschickt. Der Japaner dribbelt in den Sechzehner, nimmt den Kopf hoch und will Ache bedienen. Sein Flachanspiel ist aber ungenau und wird am kurzen Pfosten von Keeper Heekeren aufgenommen.

33' Kaiserslautern kann seine Ballbesitzphase wieder etwas verlängern. Neben der Effizienz kann der FCK bisher vor allem durch seine konzentrierte Abwehrarbeit glänzen; bei leichten Schwächen auf der rechten Defensivseite haben die Spieler im Zentrum fast alles im Griff.

30' Karaman behauptet den Ball nach einer Kopfballverlängerung Bachmanns auf der rechten Strafraumseite zunächst gegen Elvedi. Er will nach innen ziehen, wird davon aber auf faire Art und Weise vom Schweizer abgehalten.

27' Kleinhansl fehlen Zentimeter zum 0:2! Yokoto dribbelt über rechts an die seitliche Strafraumlinie, bevor er flach in den Raum vor den Sechzehner spielt. Der unbedrängte Kleinhansl zirkelt den Ball aus 19 Metern mit dem linken Innenrist in Richtung oberer rechter Ecke. An dieser segelt der Ball hauchdünn vorbei; möglicherweise war Torhüter Heekeren noch entscheidend mit den Fingerspitzen dran.

26' Bulut aus der zweiten Reihe! Murkin treibt den Ball über den linken Flügel an die Grundlinie und gibt hoch in den Sechzehner. Der Ball rutscht durch an die halbrechte Strafraumkante. Bulut probiert sich per rechtem Spann mit einer Direktabnahme. Die ist in der halbrechten Ecke leichte Beute für FCK-Schlussmann Krahl.

23' Die Pfälzer scheinen mit der Führung im Rücken erst einmal mit einer passiveren Rolle leben zu können. Sie sollten sich allerdings hüten, so passiv zu werden wie in den letzten 30 Minuten des jüngsten Heimspiels gegen Braunschweig.

20' Die van-Wonderen-Auswahl antwortet mit einer aktiven Phase auf das Gegentor. Sie drängt auf eine schnelle Antwort, taucht wegen mangelnder Geschwindigkeit und Direktheit aber noch zu selten zwischen den gegnerischen Defensivlinien auf.

17' Gelbe Karte für Afeez Aremu (1. FC Kaiserslautern)

Schiedsrichter Robin Braun zückt die erste Gelbe Karte der Partie. Aremu erwischt Younes im Kampf um einen aufspringenden Ball mit dem rechten Fuß an dessen rechtem Oberschenkel.

15' In der Live-Tabelle machen die Roten Teufel einen ordentlichen Satz, springen durch den Vorteil auf der Anzeigetafel vom neunten auf den dritten Tabellenplatz. Schalke könnte im Falle der Niederlage im Laufe des Wochenendes in die Abstiegszone abrutschen.

12' Tooor für 1. FC Kaiserslautern, 0:1 durch Ragnar Ache

Kaiserslautern geht mit seiner ersten Chance in Führung! Der durch Kleinhansl in die linke Tiefe geschickte Kaloč gibt auf Höhe des Elfmeterpunkts flach und hart nach innen. Nachdem Kamiński verpasst hat, vollstreckt Ache aus sieben Metern mit dem rechten Fuß in die halblinke Ecke.

11' Die erste Chance gehört S04! Younes schlägt einen präzisen Flugball aus dem linken Mittelfeld auf die tiefe rechte Sechzehnerseite. Sylla spielt von der Grundlinie flach zurück in den Bereich zwischen Fünferkante und Elfmeterpunkt. Der leicht im Rücken erwischte Bachmann kommt vor Keeper Krahl an den Ball, feuert diesen aber recht klar drüber.

9' Die Roten Teufel greifen den heimischen Aufbau früh an und verzeichnen einige Eroberung in der gegnerischen Hälfte, wandeln diese bisher aber noch nicht in zwingende Gegenstöße um.

8' Murkin sucht Sylla! Der Engländer taucht durch eine Verlagerung auf der linken Außenbahn auf und will den Franzosen mit einer Flanke an das rechte Fünfereck in Szene setzen. Der Ball ist aber zu hoch angesetzt und segelt über dem unbewachten Sylla hinweg.

6' Sylla nimmt auf dem rechten Flügel an Fahrt auf, geht in ein Laufduell mit Tomiak. Der gebürtige Essener kann den Angreifer nicht nur sauber abgrätschen; er verhindert sogar einen Eckstoß.

4' Die Pfälzer schlagen von ihrem rechten Flügel erste Flugbälle in den heimischen Sechzehner. Sowohl Yokotas als auch Ronstadts hohe Hereingabe klären die Hausherren im ersten Anlauf per Kopf.

1' Schalke gegen Kaiserslautern – auf geht's in der Veltins-Arena!

1' Spielbeginn

Soeben haben die 22 Akteure das Grün betreten.

Bei den Pfälzern, die bisher mehr Punkte in der Fremde (elf) als vor eigenem Publikum (neun) holten und die heute mit einem weiteren Dreier bis auf Tabellenplatz zwei vorrücken könnten, stellt Coach Markus Anfang nach dem 3:2-Heimsieg gegen Eintracht Braunschweig einmal um. Anstelle von Touré (Bank) beginnt der nach Gelbsperre wieder verfügbare Tomiak.

Auf Seiten der Gelsenkirchener, die den jüngsten Vergleich mit dem FCK infolge eines 3:0-Heimsieges vor eigenem Publikum Ende Januar auf dem Betzenberg mit 1:4 verloren und die durchschnittlich zwei Gegentore pro Partie zulassen, hat Trainer Kees van Wonderen im Vergleich zum 2:2-Auswärtsunentschieden beim Hamburger SV eine personelle Änderung vorgenommen. Kalas verdrängt Seguin auf die Bank.

Der 1. FC Kaiserslautern hat sein Momentum über die jüngste Länderspielpause konserviert. Waren die Roten Teufel mit acht Punkten aus vier Begegnungen in das vereinsfußballfreie Wochenende gegangen, schlugen sie am letzten Sonntag Eintracht Braunschweig dank der Treffer Kaločs (18.), Aches (41.) und Hansliks (45.+2) mit 3:2. Gegen die abstiegsbedrohten Niedersachsen wäre ein deutlicherer Sieg möglich gewesen, doch in den dominanten ersten 60 Minuten ließ Kaiserslautern einige Chancen aus und musste daher spät zittern.

Der FC Schalke 04 scheint sich unter Kees van Wonderen allmählich zu stabilisieren. Nachdem der niederländische Cheftrainer mit zwei Niederlagen gestartet war, zogen die Königsblauen aus ihren jüngsten Partien beim SSV Ulm 1846 (0:0), gegen den SSV Jahn Regensburg (2:0) und beim Hamburger SV (2:2) fünf Punkte. Im hohen Norden kämpften sie sich nach einem auf einer schwachen ersten Halbzeit beruhenden 0:2-Rückstand auch dank des Einbruchs ihrer Gastgeber zurück; nach den Treffern Younes’ (57.) und Karamans (74.) war sogar ein Dreier zum Greifen nahe.