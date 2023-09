Und steht in der 2. Bundesliga auf dem 16. Tabellenplatz.

Erst wird der Spieler suspendiert, der die Probleme innerhalb der Mannschaft in einem Interview anspricht, um dann einen Tag später den Trainer zu entlassen, aus den genannten Gründen des Spielers.

Sollte so eine Führungsfigur agieren? Ist Knäbel überhaupt eine? Immerhin hat Schalke aktuell keinen CEO und der Knäbel-Vertrag endet in neun Monaten. Zukunft offen, wie alles auf Schalke.

Auf Nachfrage wollte er nicht weiter antworten und wirkte wie so oft in den Pressekonferenzen kindisch, schnippig und passiv aggressiv, fast wie beleidigt, wenn eine Nachfrage kam.

Man sei "menschlich festgefahren" und es hätte Probleme in der "Kommunikation" mit Trainer Reis gegeben, behauptete Sportvorstand Peter Knäbel auf der Pressekonferenz.

Schalk 04: Klare Linie fehlt

Denn niemand trägt in diesem Verein die Verantwortung und gibt eine klare Linie vor. Das merkt man.

Vom fehlenden CEO über Trainer und Mannschaft bis zum Platzwart. Sogar Thomas Reis ließ am Ende die Mannschaft an den Traineraufgaben mitentscheiden, was ihm zum Verhängnis wurde.

An Tagen wie diesen vermisst das königsblaue Herz Rudi Assauer umso mehr. Es fehlt eine starke Führungsfigur, doch wo soll sie herkommen?

Die Forderungen nach Felix Magath sind zwar populistisch, weil er mit 70 Jahren mittlerweile viel zu weit vom Geschehen auf Schalke weg ist.

Aber den "Typ Magath" bräuchte der Verein, um wieder aus der Krise zu kommen.