Und das deutsche Unterhaus wartet direkt mal mit einem absoluten Klassiker auf. Der FC Schalke 04 empfängt am Samstag (20. Januar) den Hamburger SV in der Veltins-Arena in Gelsenkirchen.

Das Warten hat ein Ende. Nachdem die Bundesliga sich bereits am vergangenen Wochenende aus der Winterpause zurückgemeldet hat, folgt an diesem Wochenende nun die 2. Bundesliga .

Die 2. Bundesliga ist zurück aus der Winterpause, der 18. Spieltag steht an. Unter anderem trifft der FC Schalke 04 auf den Hamburger SV. So verfolgt ihr die Partie im Free-TV, Livestream und Liveticker.

Update, 20.01., 21:25 Uhr: HSV zur Pause klar vorn

Pause auf Schalke! Der Hamburger SV führt in der Veltins-Arena mit 2:0 und das geht auch völlig in Ordnung. Nach einem hitzigen Beginn, bei dem die Schalker früh nach vorne preschten, nahm der HSV das Heft in die Hand und nutzte die Fehler der königsblauen Abwehr eiskalt.

Der mutterseelenallein vor dem Tor stehende Immanuël Pherai wusste in der 22. Minute einen Abwehrbock von Marcin Kamiński zu seinem Vorteil zu nutzen und stellte die Führung her. Auch am 0:2 war Kamiński beteiligt, denn seine stümperhafte Ballannahme hatte den tödlichen Pass Dompés zur Folge, bei dem die HSV-Abwehrleute zu weit weg von László Bénes standen. Zwischendurch setzte Thomas Ouwejan einen Freistoß für die bisher blassen Schalker ans Aluminium. Wie wird es in der zweiten Halbzeit weitergehen?