Nach sechs vergeblichen Anläufen gehen die Hanseaten im Sommer also wahrscheinlich in ihre siebte Zweitliga-Saison.

Warum sollte sich ein ausgewiesener Experte wie Rangnick, der aktuell als österreichischer Nationaltrainer große Erfolge feiert und immer wieder bei Top-Klubs in der Bundesliga gehandelt wird, einen Wechsel in die 2. Liga antun? Und dann auch noch ausgerechnet Hamburg, wo sich die Führungsgremien seit Jahren erbitterte Grabenkämpfe liefern?

Der HSV droht zum sechsten Mal in Folge den Aufstieg in die Bundesliga zu verpassen. Es ist höchste Zeit entschlossen zu handeln. Ein Kommentar.

Die Schuld an der Aufstiegs-Misere alleine dem aktuellen Sportvorstand Jonas Boldt zuzuschreiben, wäre sicherlich zu einfach. Aber beim HSV-Sportvorstand laufen die Fäden nun einmal zusammen, alle Transfers und Trainerbesetzungen gehören in seinen Verantwortungsbereich.

HSV-Fans dürfen weiter auf Premium-Besetzung hoffen

Dass die nicht immer von Entschlossenheit und allerhöchster Fachkompetenz geprägt waren, haben die vergangenen Monate gezeigt. Die Entlassung von Tim Walter vollzog Boldt halbherzig und eigentlich zu spät, der Präsentation von Nachfolger Steffen Baumgart fehlte die letzte Überzeugung.

Fünf der gescheiterten Aufstiegsversuche erlebten die Hamburger übrigens mit Boldt auf der Kommandobrücke. Dass der 42-Jährige im Sommer einen erneuten Anlauf nehmen darf, ist eher unwahrscheinlich.

So lange Rangnick noch nicht abgesagt hat, dürfen die HSV-Fans weiter auf eine Premium-Besetzung hoffen und damit auch auf die Rückkehr in den Kreis der großen Klubs.

Eines ist aber allen bewusst in Hamburg. Irgendetwas muss sich verändern. Was und in welcher Ausprägung ist noch offen, aber eines ist klar: Sollte nicht noch ein Aufstiegswunder geschehen, wird es ein wilder Sommer mit viel Sturm an der Elbe.