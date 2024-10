Dabei verabschiedet sich Poldi in Anwesenheit diverser Weggefährten wie Per Mertesacker, Manuel Neuer, Kevin Großkreutz oder Roman Weidenfeller aus seinem einstigen "Wohnzimmer". Gecoacht werden die zwei Teams von Ex-Nationaltrainer Jogi Löw und Hansi Flick, derzeit beim FC Barcelona tätig und erfolgreich.

Unter dem Motto "Unsere 10 kehrt heim – ein letztes Mal in Rut un Wiess" gibt Lukas Podolski am Donnerstag sein Abschiedsspiel ( live auf ProSieben, ran.de und Joyn ) in seiner Heimat Köln.

Podolski: Die Region Köln, die Stadt, der Verein und die Fans haben mir so viel gegeben und mich in meiner Karriere gepusht, weshalb auch ein großer Anteil meines Erfolgs der Stadt und den Fans gehört. Daher wollte ich einfach zurückkommen, um Danke zu sagen an alle, die mich da so ein bisschen begleitet haben. Und dieses Spiel machen, wo ich noch aktiv bin und mich noch halbwegs auf dem Platz bewegen kann.

ran: Nun kehren Sie nach Köln zurück. Was hat es mit diesem Spiel am Donnerstag auf sich?

Podolksi: Vielleicht ist das eine Gabe, die man hat, oder Erziehung. Einfach etwas zurückgeben an die nächste Generation. Und auch der ganzen Region. Irgendwann landen wir alle unter der Erde und wenn man den Leuten was Gutes tun kann, ist das immer was Schönes. Das macht einen stolz und glücklich, dafür lebt man. Ich bin bestimmt nicht hierhin gekommen, um Geld zu verdienen. Für mich ging es vielmehr darum, nach Hause zu kommen, der Region und dem Verein zu helfen. Und der Weg ist noch nicht zu Ende.

Podolski: Wir haben als Familie hier fünf Minuten hinterm Stadion gelebt. Ich bin früher mit meinem Vater, Opa und den Onkeln immer zu den Spielen von Gornik Zabrze gefahren. Es ist schön, wieder dahin zurückzukommen, wo alles angefangen hat. Und wir als Familie fühlen uns hier super, sind zufrieden. Die Kinder gehen zur Schule, die Frau ist glücklich, ich bin glücklich, im Verein und in der Stadt. Also von meiner Seite gibt es wenig zu meckern. Sportlich ist halt immer eine andere Frage. Natürlich wäre es schön, immer Titel zu gewinnen, aber das wollen natürlich andere auch. Aber für mich geht es eher um dieses Gefühl, zurückzukommen, wieder hier zu sein, wo auch noch viele Menschen leben, die man von früher kennt, wo ein Großteil Familie noch lebt. Und daher ist es so schön, dass ich hier bin.

ran: Wie sind Ihre Erinnerungen an die Kindheit in Polen?

Podolski: Ich wollte einfach zurück in die Region, von wo aus ich weitergezogen bin ins schöne Bergheim in der Nähe von Köln und dann später die ersten Schritte beim FC gemacht habe. Das war 1995 als Zehnjähriger. Und jetzt, wo die Karriere so langsam zu Ende geht, wo meine Knochen noch halten, wo mein Kopf noch frisch ist, hatte ich einfach diese Idee, der Region, in der ich groß geworden bin, etwas zurückzugeben.

Lukas Podolski: Ich lasse mich selbst überraschen

ran: Was können Sie uns verraten? Was wird uns an dem Abend erwarten?

Podolski: Ich lasse mich selbst überraschen. Erstmal bin ich stolz und froh, wieder in dieses Stadion zurückzukehren, wo ich meine größte Zeit und auch Erfolge hatte, trotz den ganzen Abstiegen. Mein Bedürfnis ist es, nochmal zurückzukommen in dieses Stadion, diese Hymne zu hören und die Fans. Das will ich einfach nochmal spüren. Das war mein Traum und dass ich den jetzt mit knapp 40 noch mal erleben kann als noch aktiver Profi, das macht mich stolz und ich bin froh, dass man dieses Spiel auf die Beine bekommt.

ran: Was verbinden Sie mit Köln?

Podolski: Am Anfang war es natürlich schwer, weil wir zu Hause nur polnisch gesprochen haben und ich in Polen geboren und erst mit zweieinhalb Jahren rübergekommen bin. Wie wir dann als Familie aufgenommen wurden in der Stadt und dann auch im Verein, sowas vergisst man nicht und davon erzählen mein Vater oder meine Mutter immer noch. Ich habe in der D-Jugend angefangen und bin alle Stationen gegangen bis zu den Profis. Ich erinnere mich noch an das erste Spiel gegen den Hamburger SV zu Hause, wo die Fans meinen Namen gerufen haben. Darum einfach nochmal Danke an die Region, an die Fans, an den ganzen Verein und an die ganzen Wegbegleiter, ohne die ich hier vielleicht nicht sitzen würde. Natürlich muss man das dann auch mit Leistung zurückzahlen. Das habe ich. Und daher ist bis heute meine Liebe zum FC und zu Köln unzertrennbar.