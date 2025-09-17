Nachdem die Löwen gegen die zweite Mannschaft des VfB Stuttgart erst in der siebten Minute der Nachspielzeit den Ausgleich erzielt hatten und eine Woche später in der sechsten Minute der Nachspielzeit gegen Havelse sogar den Siegtreffer, war es gegen Rostock zu wenig. Der Anschlusstreffer in der 89. Minute reichte nicht, um Hansa noch ernsthaft zu gefährden.

1860 München hat in der 3. Fußball-Liga die erste Saisonniederlage kassiert und damit den Sprung auf Platz zwei verpasst.

Ohne den gesperrten Ex-Nationalspieler Kevin Volland verloren die Löwen 1:2 (0:2) bei Hansa Rostock.

Der Rückstand zum furiosen Aufsteiger und Tabellenführer MSV Duisburg beträgt für 1860 bereits sieben Punkte.

Ein Doppelschlag durch Benno Dietze (31.) und Maximilian Krauss (35.) brachte das Heimteam im ersten Durchgang auf die Siegerstraße.

In der Schlussphase von Halbzeit zwei gelang dann Sean Dulic (89.) nur noch der Anschlusstreffer für München.