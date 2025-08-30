Fußball
3. Liga: Tabellenführer MSV Duisburg feiert dramatischen Sieg - 1860 München schießt Last-Minute-Tor
30.08.2025
- 16:18 Uhr
- SID
Der MSV Duisburg bleibt in der 3. Liga makellos. Diesmal holt der Aufsteiger einen 0:2-Rückstand auf. Der TSV 1860 München rettet spät einen Punkt.
Die furiosen Aufsteiger des MSV Duisburg haben in der 3. Liga erneut für Spektakel gesorgt und ihre Tabellenführung eindrucksvoll verteidigt.
Nach einer perfekten Auftaktbilanz mit drei Siegen aus drei Spielen wandelte der MSV beim SC Verl einen 0:2-Rückstand innerhalb der letzten zehn Minuten in einen 3:2 (0:1)-Sieg. Mit nun zwölf Punkten hält Duisburg seine Verfolger auf Distanz.
Der Doppelschlag durch Jan-Simon Symalla (82.) und Thilo Töpken (84.) leitete die Wende ein, die auch durch die Gelb-Rote Karte für Verls Kapitän Niko Kijewski begünstigt wurde (87.).
Duisburgs Conor Noß (90.+2) machte in einer dramatischen Schlussphase den nächsten Last-Minute-Sieg perfekt. Bereits in der Vorwoche hatte Töpken mit einem späten Tor für den Sieg über Zweitliga-Absteiger SSV Ulm gesorgt (2:1).
Hansen gleicht für 1860 München spät aus
Auch 1860 München hat vor heimischem Publikum ein spannendes Finish gegen den VfB Stuttgart II gefeiert und bleibt weiter in der Spitzengruppe.
Den Treffer von Stuttgarts Mirza Catovic (25.) hatte 1860 trotz aussichtsreicher Chancen zunächst nicht ausgleichen können. In der Nachspielzeit traf Sigurd Hansen (90.+7) nach einer Ecke.