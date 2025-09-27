3. Liga
3. Liga: MSV Duisburg siegt schon wieder - Pleite für 1860 München
- Aktualisiert: 27.09.2025
- 16:01 Uhr
- SID
Aufsteiger MSV Duisburg ist nach seinem Rekordstart und den ersten abgegebenen Punkten in der 3. Fußball-Liga in die Erfolgsspur zurückgekehrt.
Die Zebras führen mit 22 Punkten weiter souverän die Tabelle an. Verfolger 1. FC Saarbrücken (17) kam in Unterzahl nicht über ein 1:1 (0:1) beim SV Wehen Wiesbaden hinaus.
Am Tabellenende kassierte das Schlusslicht 1. FC Schweinfurt trotz Führung mit 1:5 (1:1) gegen Alemannia Aachen die siebte Pleite. Mitaufsteiger Havelse sammelte mit dem 1:1 (1:0) bei Hansa Rostock immerhin den vierten Punkt der Saison ein.
Saarbrücken rettet Remis in Unterzahl
Erzgebirge Aue verschaffte sich mit dem 2:0 (1:0) gegen 1860 München ein wenig Luft.
Mit der ersten Torchance, die Davide Sekulovic nutzte (72.), stellte Wiesbaden in Duisburg den Spielverlauf auf den Kopf. Doch Patrick Sussek (77.) und Alexander Hahn (84.) drehten das Spiel noch zugunsten des MSV.
Saarbrücken geriet durch Lukas Schleimer (27.) in Rückstand und die Rote Karte für Elijah Kran wegen Tätlichkeit (43.) in Unterzahl. Ein unberechtigter Foulelfmeter durch Florian Pick (66.) brachte aber noch den glücklichen Ausgleich.