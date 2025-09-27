3. Liga: MSV Duisburg siegt schon wieder - Pleite für 1860 München

Aufsteiger MSV Duisburg ist nach seinem Rekordstart und den ersten abgegebenen Punkten in der 3. Fußball-Liga in die Erfolgsspur zurückgekehrt.

Die Zebras führen mit 22 Punkten weiter souverän die Tabelle an. Verfolger 1. FC Saarbrücken (17) kam in Unterzahl nicht über ein 1:1 (0:1) beim SV Wehen Wiesbaden hinaus.

Am Tabellenende kassierte das Schlusslicht 1. FC Schweinfurt trotz Führung mit 1:5 (1:1) gegen Alemannia Aachen die siebte Pleite. Mitaufsteiger Havelse sammelte mit dem 1:1 (1:0) bei Hansa Rostock immerhin den vierten Punkt der Saison ein.