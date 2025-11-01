Schlimme Aktion in der 3. Liga: Beim Spiel zwischen 1860 München und Energie Cottbus kommt es zu einem Rassismus-Eklat. Energie-Coach Claus-Dieter Wollitz wurde deutlich.

Rassismus-Vorfall in der 3. Fußball-Liga: Beim Spiel zwischen 1860 München gegen Energie Cottbus (3:0) wurde Gäste-Spieler Justin Butler in der 72. Minute mit einem Becher beworfen, dazu gab es Affenlaute eines Zuschauers. Schiedsrichter Konrad Oldhafer unterbrach die Begegnung im Anschluss für einige Minuten.

Auf dem Feld wurde anschließend hitzig diskutiert. Der betreffende Anhänger wurde schnell gefunden und von Ordnern aus dem Stadion geführt, weite Teile des Münchner Publikums solidarisierten sich im Anschluss mit Butler.

Cottbus-Trainer Claus-Dieter Wollitz zeigte wenig Verständnis dafür, dass das Spiel fortgesetzt wurde. "Ich habe zum Schiedsrichter gesagt. 'Wir akzeptieren die Niederlage.' Er kann das Spiel abbrechen, um ein Zeichen zu setzen. Wir reden immer, aber keiner handelt. Das ist traurig für den Spieler und für alle anderen", sagte Wollitz bei "MagentaTV".